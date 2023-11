Alfonso Rueda avisa: «Non estou disposto a que Galicia asuma as débedas dos demais»

Rueda les recordó a los gallegos que «o pacto de Sánchez cos cataláns sairalles a 400 euros» por cabeza ALBERTO LÓPEZ

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participó este domingo en la tradicional pulpada del grupo municipal del PP en Lugo, que congregó a unas 600 personas. El también máximo dirigente del PP gallego llegó al restaurante del Hotel Torre de Núñez, a las afueras de la ciudad amurallada, en el cierre de una semana muy intensa marcada por los pactos del PSOE con los partidos nacionalistas e independentistas para garantizar su investidura.

Desde que esta semana se conocieron las condiciones del pacto con Esquerra Republicana (ERC), que incluye una importante quita de la deuda de Cataluña, 15.000 millones, y la ley de amnistía, Rueda ha sido uno de los barones autonómicos del PP más beligerantes contra ese trato de favor a un territorio a cambio de los votos de la investidura. Este domingo, en Lugo, el presidente de la Xunta denunció que Pedro Sánchez «pretende ser investido a calquera prezo». «Cada un de vostedes pagou hoxe 40 euros por asistir a este evento. Pois ben, esa é unha décima parte do que lles vai tocar pagar grazas a que ese aspirante a presidente do Goberno decidiu perdonarlle a débeda á comunidade con máis cartos a deber de todo o país», calculó.

Acompañado por Elena Candia, líder del partido en Lugo, Rueda afirmó que «este primeiro asalto da negociación de Sánchez custounos 15.000 millóns», pero advirtió de que «haberá máis», porque «quere saír investido a calquera prezo». «Que non se equivoquen na Moncloa. O que manda en España non está alí, está en Waterloo», afirmó señalando así a Carles Puigdemont, cuyo voto favorable es imprescindible para que Sánchez sea investido.

Se acordó también el presidente gallego de María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda y quien mañana firmará el acuerdo PSOE-BNG en el Congreso: «Hai uns días [Montero] tratábanos de tolos e indignábase con nós, porque dicíamos que se lle ía perdoar a deuda a Cataluña». «Agora demostrouse que tiñamos razón, e que eles querían facelo ás costas dos cidadáns, na escuridade», aseguró Rueda.

«Non estou disposto a que Galicia asuma as débedas dos demais. En absoluto. E máis sabendo o que traballamos nós para no contraer unha débeda así. E agora queren facernos pagala! Pois non!», aseguró ante militantes y simpatizantes en Lugo. «As débedas non se perdoan nin desaparecen. O único que se fai é cambiar de pagadores e, en vez de ter que pagar esa débeda quen pediu os cartos, vaise distribuír entre todos», añadió.

Rueda reclamó que el Ejecutivo despeje dudas acerca de si se realizará una condonación de este tipo con otras comunidades, incluida Galicia, en tanto que el acuerdo PSOE-BNG incluye que habrá un tratamiento financiero análogo al de Cataluña, además de la nuevos descuentos en autopistas gallegas. «Non teñen rigor ningún. Non se confundan, non se vai facer o mesmo con outras comunidades autónomas. Non saben nin canta débeda ten Galicia», declaró el presidente.

«Apretaremos o botón de convocatoria electoral no momento que máis lle interese aos galegos»

El líder popular también hizo mención a las próximas elecciones autonómicas, previstas el 2024. A poco de terminar su discurso de este domingo. «Apretaremos o botón de convocatoria electoral -dijo- no momento que máis lle interese aos galegos». Además, añadió que, «se fose polo PSOE e polo BNG, xa as teríamos convocadas e, ao mesmo tempo, nunca as convocaríamos, porque nin eles se aclaran sobre se as queren adiantar ou non», bromeó.

Para terminar, Rueda pidió al Gobierno que «cumpran as súas promesas con Galicia e con Lugo». Mencionó el mandatario proyectos como el de Altri en Palas de Rei, el de Alcoa en Cervo o la reconstrucción del viaducto de la A-6 cerca de Pedrafita do Cebreiro como «asuntos nos que Lugo precisa que se lles dea una oportunidade, que logo xa nos encargaremos nós de que vaian para adiante». El presidente de la Xunta concluyó su discurso dándoles las gracias a los presentes, unos militantes que «sempre me transmiten a sensación de que teño o apoio de Lugo cando o preciso».