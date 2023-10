Abel Caballero sobre las primarias del PSdeG: «Todos sabemos quen vai ser o candidato»

Lara Méndez recibió en el Concello de Lugo a Abel Caballero un día después de que el lucense Besteiro anunciase su candidatura a las primarias socialistas Laura Leiras

El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, se pronunció este martes en Lugo sobre las primarias del PSdeG para elegir al futuro candidato a la Xunta. Unas primarias en las que el lucense José Ramón Gómez Besteiro y el vigués Gonzalo Caballero han dado un paso al frente. El primero ya confirmó que será candidato y el segundo se inscribió, aunque no ha decidido si mantendrá su candidatura hasta el final.

Preguntado por la elección del candidato, Caballero, que en un primer momento se mostró cauto respecto a hablar del tema, acabó dejando caer que «creo que todos sabemos quen vai ocupar o lugar da candidatura, pero hai que respetar aos militantes do PSOE, pero todos sabemos quen vai ser», en alusión a un Besteiro que desde su vuelta a la política ha sido señalado una y otra vez como el candidatable de los socialistas.

Abel Caballero, hombre fuerte en el PSOE gallego, pidió cierta calma y respetar los tiempos. «Eu quero que cambie o goberno da Xunta e que o presida un home ou unha muller do PSOE, o resto, deixemos que as cousas vaian evolucionando». El alcalde vigués reivindicó la valía de todos los militantes socialistas y pidió respeto para la decisión de las bases.

El hecho de que Caballero, acompañado de Carmela Silva y David Regades, visitase Lugo un día después del debate en el Parlamento y de que Besteiro y Gonzalo Caballero diesen un paso al frente en la carrera por ser el candidato socialista a la presidencia de la Xunta resulta, cuando menos, llamativo.

El regidor subrayó, sin embargo, que se encontraba en Lugo de visita institucional invitado por la alcaldesa Lara Méndez (a la sazón, vicesecretaria general del PSdeG y muy próxima a Besteiro) y que su intención, además de firmar en el libro de oro del Concello y debatir temas comunes sobre las ciudades, no iba más allá de hablar de todo, como buenos políticos. «Imos falar do divino e do humano, das cidades, da política en Galicia e España, de Gaza, de Ucrania... e claro que falaremos non tanto de primarias, senón de conquistar o goberno de Galicia. Visto dende Vigo, é vital cambiar este goberno da Xunta que leva tantos anos maltratando a Vigo»