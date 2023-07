Un joven de 21 años muere en Lugo tras ser arrollado por un tren el coche en el que viajaba

Un tren con pasajeros en su interior arrolló en la mañana de este miércoles a un turismo con tres ocupantes que cruzaba las vías a la altura del lugar de Recimil, a la salida de la ciudad de Lugo en dirección sur. Un joven de 21 años ha fallecido y sus dos acompañantes fueron hospitalizados con pronóstico grave.

El coche fue aplastado por el convoy al golpearlo desde su lado izquierdo cuando circulaba por la vía, al filo de las diez de la mañana. Su destino era la estación de Monforte de Lemos. Desde el 112 y desde la Guardia Civil de Tráfico informan de que todos los pasajeros del tren están en buen estado. De hecho, ya han sido trasladados a un autocar para continuar con su viaje.

Emerxencias tuvo noticia del suceso cuando saltó la alarma automática del vehículo tras el impacto. Ocurrió en el kilómetro 423,8 de la vía férrea que une Palencia y A Coruña. Los heridos graves, de los que no se aportan más datos desde el 112, fueron hospitalizados. El fallecido es un joven de 21 años, cuyas iniciales son J. A. C. R. Era natural de la ciudad de León.

Los equipos de emergencias están trabajando para retirar el vehículo y poder sacar de allí el convoy. Los 17 pasajeros del tren que salieron ilesos, más el maquinista, fueron evacuados. Algunos de ellos cogieron un taxi para seguir su trayecto hacia Barcelona.

Al lugar acudieron también los servicios de Emerxencias y de Protección Civil.

José Manuel, uno de los pasajeros que viajaba en el convoy, explicó en Radio Voz poco después del suceso que él se dirigía a Sarria desde A Coruña para hacer el Camino. «Sigo nervioso. Foi un sonido como metálico, que durou uns segundos. Foi impresionante», aseguraba.

Afortunadamente, ni él ni el resto de pasajeros resultaron heridos. «Ademáis, o condutor tiña que xubilarse en febreiro», apuntaba como anécdota. «Polas ventás só vemos equipos de emerxencias, policía... Seguro que están excarcerando a alguén do coche», lamentaba finalmente.

? #AXEGAInforma dun tren que alcanzou un coche nun paso a nivel de Recimil, en #Lugo.



A circulación ferroviaria permanece cortada no punto.



Os pasaxeiros do convoi atópanse en bo estado, mentres os servizos de emerxencias traballan para asistir aos ocupantes do vehículo. pic.twitter.com/ZtgrqDjSbU