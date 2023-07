Dos jóvenes de 19 y 21 años mueren en Lugo tras ser arrollado por un tren el coche en el que viajaban

🔴 #AXEGAInforma dun tren que alcanzou un coche nun paso a nivel de Recimil, en #Lugo.



A circulación ferroviaria permanece cortada no punto.



Os pasaxeiros do convoi atópanse en bo estado, mentres os servizos de emerxencias traballan para asistir aos ocupantes do vehículo.