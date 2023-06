Absuelto un militar de Lugo al que acusaban de violar a una joven inconsciente

El acusado se enfrenta a 10 años de prisión, pero el fiscal pide su absolución. A. SISO

La Audiencia Provincial de Lugo ha absuelto a un militar al que acusaban de un delito de agresión sexual y para el que pedían diez años de prisión. La Sala Segunda de lo Penal acordó eximir al procesado de este delito, ya que no ven pruebas contundentes para condenarlo por haber violado a una joven que se encontraba inconsciente en su piso de Lugo en mayo del 2021.

La denunciante afirmó que había despertado en su casa después de una noche de fiesta de la que no se acordaba de nada, con el procesado encima de ella, manteniendo relaciones sexuales. En el juicio, aseguró que no se resistió porque pensó que «mientras más tranquila estuviese, antes terminaría».

La acusación alegaba que ambos fueron a cenar y a tomar algo con su grupo de amigos. Ella afirmó haber bebido unos vasos de vino que le sentaron mal, y que no recordaba nada desde la hora de la cena hasta la mañana. Ambos durmieron juntos y mantuvieron relaciones en el piso de una amiga, con sus colegas durmiendo en otros cuartos. Días después, la joven denunció.

Su testimonio no es contundente

Los jueces, en la sentencia, afirman que el testimonio de la mujer no es suficiente para condenar al acusado, ya que «no fija temporalmente de forma idéntica en sus diversas declaraciones», la indisposición que ella alega fue contradicha por el resto de testigos, y «cuesta entender que obrara del modo en el que lo hizo inmediatamente después de sucedida la segunda presunta agresión».

El documento de la Audiencia absuelve al militar al entender que «con estos testimonios es difícil revestir de los requisitos que precisa la declaración de la víctima para quebrar la presunción de inocencia, quiebra de alguna manera la persistencia y la verosimilitud, ya que no concurren corroboraciones periféricas, sino más bien lo contrario».

Reconocen que llegó a vomitar tras volver de fiesta

Los jueces, sin embargo, dan por probado que la denunciante, después de la cena y al llegar al piso, «comenzó a sentirse mal», por lo que «se tumbó sobre una cama», «llegando a vomitar en la propia habitación». A continuación, dan también por acreditado que, «en el transcurso de la madrugada, al menos en dos ocasiones, el procesado mantuvo relaciones sexuales con ella», eso sí, «sin que haya quedado acreditado que las mismas no fuesen consentidas».

En conclusión, aunque los jueces reconocen que la joven se encontró mal y vomitó a raíz del consumo de alcohol, afirman que no hay pruebas suficientes de que no estuviese en pleno control de sus facultades para probar que las relaciones no fueron consentidas.

El fiscal, en el juicio, ya pedía la absolución del acusado al ver falta de pruebas. Esta sentencia es recurrible al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.