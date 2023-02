La presunta víctima de un lucense de 81 años, acusado de abusar de dos niñas: «Recuerdo el dolor que sentía cada vez que salía de su casa»

La Fiscalía pide 19 años de prisión para el acusado de abusar sexualmente de dos niñas a las que conoció en un parque de Fingoi. A. SISO

Un vecino de la ciudad de Lugo, de 81 años de edad, se sentó este jueves en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial, acusado de un delito de agresión sexual y de otro de abuso sexual. Según la Fiscalía, R. J. A. S., el acusado, mantuvo relaciones y les realizó tocamientos a dos hermanas a las que conoció en un parque infantil cercano a su casa, y que tenían 11 y 9 años entonces.

Los supuestos hechos sucedieron en el año 2015. Según el Ministerio Público, el procesado convenció a las dos niñas para que subiesen a su domicilio, ubicado en la Ronda de Fingoi de Lugo. Dice el escrito de acusación que el hombre se acercó a estas dos niñas en un parque de la rúa Roi Xordo, en donde jugaban con unas amigas, y las convenció para que subiesen a su domicilio. Les compró un helado y les dio 20 euros, según la fiscal, y las forzó a mantener relaciones con él.

A la mayor la habría ido a buscar en más ocasiones, convenciéndola siempre para mantener relaciones. La pequeña no habría vuelto a su casa. Piden 19 años de prisión para el acusado por el delito de agresión sexual y otros 4 por el de abuso. Además, solicitan para él una orden de alejamiento de 20 años, libertad vigilada durante 10 y la obligación de participar en programas de reeducación sexual. Finalmente, podría ser condenado a indemnizar a las víctimas con 11.000 euros.

No conocía «de nada» a las niñas

El jubilado, de 81 años en la actualidad, negó los hechos en el juicio e incluso llegó a decir que no conocía «de nada» a las dos niñas. A preguntas del Ministerio Fiscal, dijo que los hechos que figuran en la causa y motivaron su procesamiento no le «suenan de nada».

De hecho, dijo que «nunca» va al parque donde supuestamente conoció a las dos menores, porque «hace por lo menos diez años» que está «siempre en casa».

Una de las víctimas relató varios episodios de agresiones sexuales

Sin embargo, la versión de las víctimas dista mucho de lo dicho por el procesado. La mayor de las hermanas, que declaró justo después de su presunto agresor, explicó que ambas llegaron de Senegal pocos años antes, y que todavía se estaban adaptando a la vida en Lugo.

«El día que conocimos a este señor, estábamos jugando en el parque con unas amigas. No sé cómo, pero empezamos a hablar. Él se portó muy bien y nos compró un helado. Luego, nos invitó a subir a su casa para enseñarnos algo. Una vez allí, me dijo que pasase a su habitación y mi hermana se quedó en el salón. A mí me dijo que me desnudase y me hizo tocamientos. A ella, la besó en la boca. Nos dijo que todo eso era normal. Nosotras nunca pensamos que podía no serlo, no sabíamos lo que era aquello», relató la joven, que es ahora mayor de edad.

Un par de abusos «más graves» que le dejaron secuelas físicas

La presunta víctima contó varios episodios más en los que el hombre la invitó a su casa, especificando que un par de ellos fueron «más graves», ya que hubo penetración. Estas presuntas violaciones se habrían producido a lo largo del verano del 2015. «Tengo muchas lagunas de lo que pasó esos días, pero recuerdo muy bien el dolor que sentía en mis partes íntimas al salir de su casa. En varias ocasiones, llegué a mi casa y descubrí sangrados antes de tener mi período por las heridas que me dejó», contó la joven.

Tras uno de esos episodios, decidió no volver al domicilio de ese hombre «por miedo» a que le hiciese «algo», ya que «nos tenía controladas a mí y a mi hermana, y sabía cómo engañarnos».

Fueron las profesoras del colegio las primeras en tener conocimiento de estos abusos y denunciaron ante las autoridades, a pesar de que la víctima no quería hacerlo. No fue hasta el 2018 cuando se decidió a denunciar.