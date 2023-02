La Audiencia de Lugo rebaja un año por la ley del «solo sí es sí» la pena a un condenado que violó a una mujer y asaltó a otra

El acusado llegó a la Audiencia con el rostro totalmente cubierto. ÓSCAR CELA

La Audiencia Provincial de Lugo acordó este viernes rebajarle la pena a un hombre condenado por violar y agredir a una mujer y tratar de hacerlo con otra. Por ello, fue condenado en el año 2015, dos años después de cometer los delitos, a 21 años y medio de prisión. Tras la revisión de la Audiencia, que se ampara en la entrada en vigor de la nueva ley del «solo sí es sí», el castigo disminuirá un año, hasta los 20 y seis meses.

E. B. M., fue juzgado por unos hechos sucedidos en el año 2013. Según la sentencia que lo condenó dos años después, asaltó y violó a la trabajadora de un local de hostelería de Lugo y trató de hacer lo mismo, sin éxito, con otra mujer que se estaba metiendo en su coche, esgrimiendo en ambos casos una navaja y con una actitud violenta. Fue condenado por cinco delitos: agresión sexual, abuso sexual, robo con violencia, robo con intimidación y lesiones.

La primera de las agresiones tuvo lugar en la madrugada del 15 de marzo del 2013 en el interior de un pub de la Ronda da Muralla. Según el fallo, el acusado entró en el establecimiento, pidió el dinero a la hostelera y después la agredió con un paraguas. Se situó detrás de la barra, le dio de beber alcohol a la fuerza y seguidamente la forzó.

«Después de obligarme a beber y darme un botellazo, fue cuando me hizo bajar los pantalones y quitarme la ropa interior. En otro momento me dijo: No me mires que te mato. ¡Me vi muerta!», llegó a decir la víctima en su declaración en el juicio.

Trató de repetir el acto con otra mujer, sin éxito

La segunda mujer a la que intentó atacar, trataba de coger el coche que tenía en las inmediaciones de la Plaza de Abastos. Se presentó el acusado y le pidió dinero. En la sentencia, se dio por probado que el condenado entró en el coche y, amenazándola con una navaja, la obligó a pasarse al asiento del copiloto. Entonces, empezó a manosearla y trató de abusar de ella, pero la mujer consiguió abrir la puerta y tirarse del coche en marcha. Poco después, fue detenido por la Policía Nacional e ingresó en prisión.

El condenado, que acumula una larga ristra de antecedentes y condenas de más de diez años de prisión por causas anteriores, se ha beneficiado de la nueva normativa gracias a la modificación de las horquillas de la pena del delito de agresión sexual. Es esta infracción la que ha tenido en cuenta la Audiencia para la rebaja.

Se le sigue aplicando la pena media de la horquilla del delito de agresión sexual, que es más baja con la nueva ley

Según el escrito publicado este viernes por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el tribunal valora que se le impuso la pena media de la horquilla vigente antes de la entrada de la nueva ley (nueve años en un intervalo de seis a doce). Por lo tanto, con la nueva horquilla, si se le impone de nuevo la pena ubicada en el punto medio entre el mínimo y el máximo, se le debe rebajar un año (ocho años en un intervalo de cuatro a doce).

Al haber bajado el mínimo de seis a cuatro años, la Audiencia opta por aplicarle el punto medio de la horquilla, tal y como se hizo en la primera condena. Antes, el punto medio era de nueve años. Ahora, de ocho.

Es un caso inusual en lo que a revisiones de condena se refiere, ya que, habitualmente, estas rebajas se dan en casos en los que los reos han sido condenados a la pena mínima del delito, no media. Por eso, al bajar con la nueva ley en algunos casos, se le rebaja también a su castigo.

No revisan el abuso sexual porque la pena sería mayor

Otro detalle curioso es que la Audiencia de Lugo no ha aceptado todas las revisiones solicitadas. En el caso del delito de abuso sexual por el que también fue condenado, argumentan que no existe posibilidad de rebaja, ya que la pena que se le debería imponer sería mayor con la ley del «solo sí es sí». De dos años, pasaría a dos y medio, por lo que alegan que «perjudicaría al reo».

Una vez más, un tribunal acepta una revisión de pena en el caso de que se le rebaje el castigo al preso, pero la rechaza en el supuesto de que la nueva ley aumente los años de condena.

Además, aclaran los magistrados firmantes de la resolución que «si se opta por la aplicación de la nueva regulación penal, ha de ser aplicada la misma en su totalidad, en lo favorable y en lo no favorable, no cabiendo desde luego, una aplicación troceada», por lo que le imponen la medida de libertad vigilada (que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad) por el tiempo de siete años y la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidas, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo de doce años.