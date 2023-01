Rechazan revisar la pena de un hombre que violó y encerró a su pareja en Lugo porque la nueva ley del «solo sí es sí» haría que aumentase un año

El acusado de encerrar y violar a su pareja, 20 años menor que él, llegando a la Audiencia de Lugo. C. C.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anunció este miércoles que su Sala de lo Civil y Penal ha rechazo revisar la pena de un hombre condenado por violar, maltratar y encerrar a su pareja en su casa de Lugo en el año 2019. El motivo que alegan es que, si se aplicase la nueva ley del «solo sí es sí», el castigo sería mayor para el reo de lo que le fue impuesto en la sentencia de la Audiencia de Lugo. Por ello, los magistrados del TSXG han decidido ratificar la condena de 8 años y 11 meses de prisión.

Los magistrados explican que, si bien la nueva ley reduce en su mínimo la pena del tipo básico de este delito, —de 6 a 4 años—, configura «un nuevo subtipo agravado, consistente en que la víctima sea o haya sido esposa o pareja, agravando la pena para el acusado de 7 a 15 años de prisión (en lugar de 4 a 12 años)».

Por ello, concluyen que «no podemos acudir a la rebaja del tipo básico, pasando la pena a imponer de 6 a 4 años y, al mismo tiempo, excluir de la nueva ley la tipificación de un subtipo agravado basado en la violencia de género que encarecería la respuesta penal (pues estaban casados el acusado y la víctima)». El TSXG rechaza aplicar la nueva ley porque subraya que sería «inconstitucional» aumentar la condena en un año.

Por el delito de agresión sexual, la Audiencia le impuso una pena de 6 años. Con la nueva ley, el mínimo por ese delito sería de 7 años, por lo que, según el TSXG, no procede revisar la pena. Es decir, solamente se podría revisar el castigo si el condenado se viese beneficiado, nunca perjudicado, aunque otras sentencias (y la Fiscalía General del Estado) abogan por no revisar las penas siempre que se puedan seguir aplicando con el actual marco legal.

Dan por bueno el relato de hechos de la Audiencia

En cuanto a los otros motivos del recurso, los magistrados recalcan que «ningún error se advierte» en la sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo debido a su «racionalidad y coherencia en relación con la prueba practicada». Además, al igual que el tribunal de primera instancia, subrayan que el relato de la víctima reúne todos los requisitos para ser considerado como prueba de cargo. Su testimonio, además, según destacan ambas sentencias, está avalado tanto por el informe del Imelga como por el de la Unidade de Psicoloxía Forense da Universidade de Santiago de Compostela.

El suceso

El pasado mes de julio, de esta forma, la Audiencia Provincia de Lugo sentenció a ocho años y once meses de prisión a este hombre, que maltrató, coaccionó, violó y encerró durante un mes en casa a su mujer. La víctima se había casado con el acusado a través de un matrimonio concertado con solo 18 años, cuando él tenía 43, en el 2017. La joven llegó desde Marruecos a España en el 2019. Tras unos meses, ambos se trasladaron a un piso juntos en la Rúa Isaac Díaz Pardo, donde se produjeron los hechos ahora confirmados por el TSXG.

Ambos tribunales ratificaron en sus sentencias que el hombre maltrató a la víctima de manera habitual, la coaccionó y la agredió sexualmente. El acusado «profería continuos insultos e vexacións e lle controlaba o móbil», según el TSXG. Además, no la dejaba salir sola de casa coaccionándola con que, si salía, le podía quitar los papeles, aprovechando su desconocimiento del castellano. De hecho, cuando el acusado se dio cuenta de que su mujer había empezado a tener una amistad con la propietaria del piso «pechaba con chave a porta do domicilio, deixándoa encerrada no seu interior». Estos encierros duraron hasta un mes, como ella declaró en el juicio.

Además, el fallo de la Audiencia de Lugo también aseguraba que el condenado violó a su pareja. La mujer presentaba miedo, tristeza, llantos, pesadillas y recuerdos no controlables de la situación de violencia vivida, destaca la sentencia. Sin embargo, la sala consideró que para situación de malos tratos, fundamentalmente psíquicos, vivida por la víctima «resulta máis axustado ao sucedido a cualificación de coaccións en lugar da de detención ilegal». El tribunal argumentó que la afectada pudo advertir a terceros de su situación de encierro en la vivienda y, si no lo hizo, fue consecuencia de la actuación coactiva que le generó el condenado.