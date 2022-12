Este suceso se produjo un día que uno de los hijos de Manuel, J. M. V. V., se personó en la vivienda. «Entró en el piso con su llave, sin pedir permiso. Cuando le dijimos algo, se puso agresivo, así que llamé a la policía. Los agentes llegaron rápido y le tocaron en la puerta. Yo estaba fuera, en el rellano. Le preguntaron si él vivía allí y les dijo que sí, algo que era mentira. No les dio permiso para entrar. Me preguntaron a mí, porque sabían que yo sí resido aquí, y les di permiso. Él puso las manos en el marco de la puerta, pero lo empujaron. Los policías comprobaron que no había ninguna pertenencia suya en el piso y lo obligaron a irse. Fueron los propios policías los que nos recomendaron cambiar la cerradura, algo que hicimos, para que él no pudiese entrar. En comisaría saben todo y nos han dicho que los llamemos a la mínima que pase algo», resume Mario.

La familia niega su arresto

La familia del arrestado, sin embargo, niega la información oficial aportada por la Policía Nacional. Dicen que el hondureño no ha sido detenido y afirman que es todo una campaña para «manchar su imagen». Desde su entorno, afirman que le tomaron declaración este lunes, pero que no fue detenido en ningún momento. De hecho, esta mañana, según su familia, salió a trabajar en el servicio de limpieza de una vivienda particular con total normalidad.