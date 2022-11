Cambiar el aula por el salón de plenos significa sustituir la explicación por el debate, exponiendo argumentos que otros pueden rebatir. Burgo, de todos modos, recalca que lo más importante de la política local, hasta el punto de definirla como «gratificante» pese a reconocer su dureza en algunos momentos, es la posibilidad de desarrollar proyectos y de tomar decisiones que pueden mejorar la vida de los ciudadanos. En la esfera municipal estuvo en la parte del gobierno, mientras que en la autonómica conoció la etapa del bipartito (2005-2009) y el regreso del PP a su dominio con mayoría absoluta, ya con ella en la oposición.

Habla de la política como un trabajo en equipo, y asegura que si hubo buena gestión en el Concello fue porque al frente estaba un alcalde como Orozco. Apartada de la primera línea, no ha perdido el interés por los asuntos públicos: «Sigo teniendo esa pulsión de la política. Aunque hace dos años que me alejé, la política no se deja nunca», manifiesta.