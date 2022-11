Su pesadilla no terminó ahí, sino que, según su versión, el procesado se ensañó psicológicamente con ella. «Me tapó la boca para que no gritase. Yo le decía que parase y que se quitase de encima. Cuando por fin paró, me dijo que solo me dejaba porque le daba pena. Yo le dije que si se daba cuenta de que me había violado, pero él me dijo que no, porque yo en el fondo quería que me hiciese eso porque era una puta», relató la menor, que tiene ahora 17 años.

Las psicólogas confirman que la niña víctima de una presunta violación en Lugo presentaba síntomas compatibles con un trauma André S. Zapata

«No dije nada porque me daba vergüenza, y porque no quería que lo dejase con mi amiga», confesó la presunta víctima. De hecho, no publicó la historia en redes sociales ni acudió a comisaría hasta meses después del momento de la presunta violación. «Fue mi familia la que me animó. Yo no quería porque tenía miedo. Su hermano [del acusado] me amenazó cuando subí las historias. Me dijo que si me había hecho eso era que me lo merecía, por puta», dijo la menor ante el tribunal.