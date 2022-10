La testigo, durante su turno, recordó varias negligencias que recordaba que cometían los padres. «Se ponían muy nerviosos con el niño, sobre todo ella. Insultaban al bebé porque no dejaba de llorar. Lo llamaban "gilipollas". Yo les decía que parasen, que era un recién nacido, pero no me escuchaban. No eran capaces de cambiarlo, de cogerlo bien o de bañarlo. Lo hice yo todo las primeras semanas», contó. Ella lo dejó claro: «No estaban listos para ejercer de padres».

Se gastó el poco dinero que tenían en emborracharse

Cuando el niño estaba a punto de cumplir dos meses, sus padres y él abandonaron la vivienda y regresaron a su casa. «Cuando les llegó el dinero de la ayuda de maternidad, el padre se bajó al bar y se lo gastó el alcohol. Ese mismo día. La mujer fue con él y con el bebé, pero no era capaz de hacerlo volver a casa. Ella vino a pedirme ayuda y yo le dije que fuese ella sola y que yo me quedaba con el niño. Los padres volvieron ya de noche y él estaba muy borracho. Mi marido y yo discutimos con ellos y se marcharon con el niño», explicó la mujer. «Estuve semanas sin verlos, salvo a ella un día en la calle, que iba con el niño con el pañal sin cambiar en el carrito. Pero nunca me imaginé que era algo tan grave», concluyó.

Los testimonios más contundentes de la primera jornada del juicio en términos técnicos fueron los de las pediatras que atendieron al recién nacido durante las revisiones y el día que detuvieron a sus padres. Una de ellas, la facultativa encargada del pequeño en el Sergas, afirmó que la madre faltó un día a una revisión alegando que era domingo, «algo imposible, porque no damos citas los domingos». Ante el tribunal, relató que siempre vio al pequeño «con mal olor y una importante falta de higiene». Según su versión, la madre «presentaba un relato incongruente. No sabía muchas cosas del cuidado del niño, parecía desinteresada».

Los padres tuvieron al niño convulsionando durante horas en casa

Finalmente, llegó el día de los hechos. El 16 de agosto, el bebé llegó al centro de salud de la Praza de Ferrol con una sintomatología muy grave. No reaccionaba a los estímulos, tenía los ojos en blanco, moratones, heridas en un ojo y rigidez general. Tras unos minutos en el ambulatorio, además, empezó a convulsionar. Fue trasladado al HULA y, urgentemente, al Hospital de La Paz de Madrid. «Estaba en un malísimo estado en términos generales. Por eso lo derivé lo antes posible, porque allí no podíamos tratar algo tan serio», explicó la enfermera que estaba de guardia ese día.

Al igual que el resto de facultativas que comparecieron en el juicio, afirmó ante el tribunal que ese tipo de lesiones cerebrales y físicas no se las pudo producir el propio bebé, sino que necesitan un agente externo. Ella señaló al Síndrome del Bebé Zarandeado, una patología que sufren los recién nacidos a quienes sus cuidadores agitan demasiado o tratan a golpes y a, precisamente, zarandeos. «El zarandeo es maltrato, y los síntomas nos hacían pensar en un caso de este tipo», dijo.

Estos movimientos dañan el sistema nervioso del bebé, y pueden llegar a producir episodios de convulsiones. En el caso de este pequeño, esta reacción se habría producido durante horas. Según los padres, el bebé estuvo llorando y quejándose desde el día anterior a las ocho de la tarde. No acudieron a urgencias hasta las doce de la mañana del día siguiente. Estuvo durante toda la noche lamentándose hasta que dejó de responder. Y empezaron las convulsiones. «Podrían y deberían haberlo traído mucho antes», concluyó una de las pediatras.