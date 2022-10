Imagen del viaducto de O Castro tras la demolición controlada de un tercer vano ALBERTO LOPEZ

El Ministerio de Transportes salió al paso ayer de las declaraciones de la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, que el domingo denunció que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado no concreta una partida para la reconstrucción del viaducto de O Castro en la autovía A-6, en Lugo, que colapsó justo antes del verano.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Fuentes del ministerio aseguraron que no es necesario que la reconstrucción del viaducto cuente con partidas en los Presupuestos que ahora se van a discutir en el Congreso, «pues se trata de una obra que se va a realizar por el procedimiento de emergencia». Esto implica que no va a haber un proceso de licitación al uso con competencia entre empresas, sino que se va a adjudicar el proyecto y la obra de forma directa para evitar dilaciones y comenzar la reconstrucción del tablero que no se derrumbó, aprovechando las pilas originales. Los fondos para este tipo de obras forzadas por acontecimientos imprevistos se detraen de una partida para emergencias en el capítulo de conservación de carreteras, según explicaron las mismas fuentes. Transportes tiene previsto habilitar la circulación en doble sentido por el viaducto gemelo en menos de un año y aseguran que la adjudicación por el procedimiento de urgencia se contratará en breve, pues se están ultimando los pliegos.

La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, lamentó ayer que la Xunta «siga teniendo una actitud completamente irresponsable y actúe con insolvencia o mala fe al poner en duda los avances en el viaducto de la A-6», al tiempo que recordó que no es necesario que esta obra esté incluida en las cuentas del Estado para el 2023. Para la subdelegada del Gobierno en Lugo la actitud de Ethel Vázquez resulta «ridícula» y «pone en duda su credibilidad».