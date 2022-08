Orozco y Besteiro, en Lugo, en una imagen de archivo OSCAR CELA

O Garañón, pensado con cuatro bloques de pisos de ocho plantas y una zona verde, nació atravesado. Tuvo trabas legales desde antes de que se empezase a levantar. La aprobación definitiva no llegaría hasta el año 2005 pero, para entonces, el proyecto ya contaba con críticas de asociaciones de vecinos por el daño paisajístico que, según ellos, causaba. Dos años después, la Asociación para a Defensa do Parque Rosalía presentó un recurso contencioso-administrativo que sentaría un gran precedente en el proceso. Era la primera vez que los juzgados investigaban presuntas irregularidades en la tramitación del proyecto y una supuesta invasión de terrenos públicos. En marzo del 2008, el Concello dio permiso para iniciar la primera fase de su construcción. El PP y el BNG señalaron por primera vez al PSOE como mediadores de una aprobación «en contra do interese público», dijeron.

Fue Pilar de Lara quien ordenó paralizar el proyecto en el año 2010. Desde entonces, no se ha vuelto a poner un ladrillo sobre O Garañón. La magistrada afirmó ver «indicios de prevaricación», lo cual señalaba directamente a quienes dieron por buena la redacción y licitación del proyecto. Poco después, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia invalidó la aprobación de la urbanización.