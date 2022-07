La razón real de la denuncia

El lucense afirma que esta denuncia se trata de una multa encubierta por tutear al policía, no por desobediencia, cuando trató de ayudar a un ciudadano migrante que no habla ni castellano ni gallego. En un comunicado, Alejandro explica que, paralelamente, inició, a los pocos días, una denuncia contra los tres agentes, considerando que no solo se debería archivar la denuncia contra él, «sino que también estos agentes deberían ser sancionados por actuar con mala fe y mintiendo». Esta denuncia fue archivada en primera instancia al considerar que «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones, de los que no está debidamente justificada la perpetración del delito que les dio origen». Ante este archivo, interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial del que se está a la espera.

No es la primera vez que Alejandro tiene un encontronazo con la policía. Él mismo explica que, en el año 2019, durante una concentración antitaurina en Sarria, lo denunciaron por motivos similares: desobediencia y negativa a identificarse. Aquella vez, también recurrió, y la multa fue, de la misma manera que ahora, retirada.