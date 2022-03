Óscar Cela

Ni las mejores previsiones de los transportistas anticipaban lo que este martes se vivió en Lugo. Aunque las cifras siempre son un tema delicado, cerca de 2.000 vehículos participaron en la marcha lenta convocada por el sector, que durante cerca de seis horas colapsó dos de las arterias principales de la ciudad, la Avenida da Coruña, y la Ronda da Muralla, así como varios accesos a los polígonos.

A las 10 de la mañana el polígono industrial de As Gándaras ya estaba de bote en bote. Centenares de camiones llegados de toda la provincia y de otros puntos de Galicia fueron ocupando las explanadas y las calles mientras más y más vehículos accedían al parque empresarial desde todos los accesos. La respuesta del sector fue tan mayoritaria que a la vista de que As Gándaras se quedaría pequeño, se dieron instrucciones para que más camiones hiciesen tiempo en Rábade y no colapsaran el polígono lucense antes de ponerse en marcha.

Óscar Cela Concentración de los transportistas antes de empezar la marcha Óscar Cela Los accesos al polígono industrial de O Ceao en Lugo están cerrados por la protesta Óscar Cela Camiones entrando y saliendo de la Ronda Óscar Cela La Ronda sigue colapsada dos horas después del inicio de la manifestación L.G.C. Vehículos que regresan al polígono de As Gándaras se cruzan con los que aún salen L.G.C. Los vehículos que completaron el recorrido se cruzan con los que aún circulan hacia la ciudad L.G.C. Vehículos que regresan al polígono de As Gándaras se cruzan con los que aún salen Óscar Cela La Ronda sigue colapsada dos horas después del inicio de la manifestación Óscar Cela Los transportistas cierran la Muralla L.G.C. Los vehículos que completaron el recorrido se cruzan con los que aún circulan hacia la ciudad Óscar Cela La Ronda sigue colapsada dos horas después del inicio de la manifestación Óscar Cela Camiones entrando y saliendo de la Ronda Óscar Cela Camiones entrando y saliendo de la Ronda Óscar Cela Camiones entrando y saliendo de la Ronda L.G.C. Vehículos entrando y saliendo de la ciudad L.G.C. Vehículos entrando y saliendo de la ciudad L.G.C. Camiones entrando y saliendo de la ciudad L.G.C. Tractores y camiones por Lugo L.G.C. Tractores y camiones por Lugo Óscar Cela Camiones en la Ronda L.G.C. Regreso por la Ronda Óscar Cela Camiones pasando por delante del Multiusos de la Xunta Óscar Cela Camiones por la Ronda L.G.C. Camiones junto al Multiusos de la Xunta A.S.Z. Camiones en la Ronda A.S.Z. Camiones en la Ronda Óscar Cela Camiones en la Ronda M.C. Camiones en Ramón Ferreiro M.C. Camiones en Ramón Ferreiro Óscar Cela Camiones en la Ronda A.S.Z. Camiones en la Ronda Óscar Cela Camiones en la Ronda A.S.Z. Camiones en la Ronda Óscar Cela Camiones entrando y saliendo de la Ronda A.S.Z. Camiones en la Ronda Óscar Cela Camiones en la Ronda A.S.Z. Camiones en la Ronda, junto al mural de Diego As A.S.Z. Camiones en la Ronda A.S.Z. Camiones en la Ronda Óscar Cela Llegan los camiones a la Ronda A.S.Z. Camiones en la Ronda, junto al mural de Diego As A.S.Z. Camiones en la Ronda A.S.Z. Los camiones llegan a la Ronda L.G.C. Los camiones llegan a la Ronda A.S.Z. Los camiones llegan a la Ronda A.S.Z. Camiones en la Ronda A.S.Z. Los camiones llegan a la Ronda L.G.C. Los camiones llegan a la Ronda A.S.Z. Los camiones llegan a la Ronda L.G.C. Numerosos ciudadanos mostraron su apoyo a los transportistas en el transcurso de la marcha L.G.C. Camiones en la Avenida da Coruña L.G.C. Camiones entrando en la ciudad L.G.C. Camiones entrando en la ciudad ÓSCAR CELA Tractores llegando a la ciudad Óscar Cela Concentración de los transportistas antes de empezar la marcha ÓSCAR CELA Concentración de vehículos en As Gándaras ÓSCAR CELA Concentración de vehículos en As Gándaras ÓSCAR CELA Tractores llegando a la ciudad L.G.C. Concentración de camiones en As Gándaras L.G.C. Concentración de camiones en As Gándaras L.G.C. Concentración de camiones en As Gándaras L.G.C. Concentración de camiones en As Gándaras ÓSCAR CELA La Ronda Leste, al inicio de la marcha, colapsada ÓSCAR CELA Concentración de vehículos en As Gándaras M.C. Camiones sin rotular van suministrando a los supermercados Óscar Cela Concentración de los transportistas antes de empezar la marcha Óscar Cela Concentración de los transportistas antes de empezar la marcha Óscar Cela Concentración de los transportistas antes de empezar la marcha Óscar Cela Concentración de los transportistas antes de empezar la marcha Óscar Cela Concentración de los transportistas antes de empezar la marcha Huelga del transporte: las imágenes de los camiones recorriendo Lugo Óscar Cela, L. G. C., A.S.Z.

Desde tractores a grúas

Cabezas tractoras de tráileres, camiones de ganado, furgonetas de reparto, grúas, tractores... Los transportistas y otros sectores vinculados cerraron filas reclamando de forma unánime medidas que rebajen el precio de los carburantes y también disculpas de la ministra Raquel Sánchez, protagonista indiscutible de muchas de las pancartas que lucían los vehículos. «O primeiro é que nos reciba a ministra e negocie, e logo que se desculpe con nós», reclamaban los camioneros, molestos por las declaraciones en las que la titular de Transportes aseguraba que «yo no me voy a sentar con un grupo de radicales que están actuando con violencia».