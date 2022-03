U. C. / M.G. / X.M.P

Cuatro edificios de la calle Rei Don García, situada en la zona de Montirón, fueron desalojados a las 20.50 horas de este jueves por el incendio en una nave particular que se usa como garaje, el problema acabó afectando a varios inmuebles. En el momento en que se inició el incendio, en el interior de la nave había varios vehículos, desde turismos, hasta una autocaravana, lanchas o motos náuticas. Al lugar se desplazaron equipos de la Policía Local y del parque de bomberos de Lugo ciudad, que trabajaron para controlar la situación y cortaron el tráfico en las calles Pintor Laxeiro y Pena do Rei. En un primer momento, los bomberos no pudieron entrar por la puerta de la nave, que estaba cerrada, y tuvieron que acceder por una ventana. Cuando llegó el propietario, abrió la puerta y entraron. En el tiempo que tardaron en acceder, se calcinaron cinco vehículos, salvo los que estaban en la entrada de la nave, adonde no llegaron las llamas, según informó este viernes la Policía Local.