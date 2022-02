Antes de regresar a Madrid, la ministra Ribera mantuvo un encuentro con sindicatos y colectivos en el que abordaron también la implantación de la energía eólica y su repercusión en el medio. Sobre el tema, Formoso señaló que «lanzamos hai uns días un pacto de estado polas enerxías renovables e é estratéxica esa enerxía eólica. Sabendo que a especulación nese ámbito debe estar totalmente prohibida, e a participación pública debe ser promovida», con una tutorización constante por parte de las administraciones. En ese sentido, añadió que «o presidente da Xunta está disposto a falalo, e nós somos os do si, non os do non. Debe impulsarse un acordo sobre a enerxía eólica no que se preserven os dereitos dos propietarios e o medio ambiente e a vida no sector primario, pero non deixemos pasar unha oportunidade que pode supoñer reter talento en Galicia e que pode conlevar fabricar compeñentes e darnos a oportunidade de irrumpir no mundo do futuro, que se chama hidróxeno», concluyó Formoso.

Feijoo y el escenario abierto en Galicia A. F. La decisión de Alberto Núñez Feijoo de dar un paso al frente para asumir el control del PP nacional abre un nuevo escenario en la Xunta y en la dirección del partido en Galicia. Después de ganar por cuarta vez con mayoría absoluta las elecciones gallegas, el 12 de julio del 2020, y lograr el segundo mejor resultado de la historia del partido en la comunidad, gobierna con 42 diputados en el Parlamento gallego y a la legislatura le quedan todavía más de dos años para su conclusión. Núñez Feijoo tiene ahora diversas alternativas y el camino que elija afectará directamente al futuro del Gobierno gallego y del PPdeG. Dado que Feijoo es el presidente del PP de Galicia, se abren una serie de tiempos y procesos para decidir cuándo se celebraría, si es el caso, el congreso gallego en el que se elegiría a su sucesor. Seguir leyendo