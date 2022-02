Una vez comenzada la segunda sesión del juicio, la pareja actual de Ana Sandamil fue la primera persona en declarar este martes. Mantienen una relación desde hace, aproximadamente, ocho años. Ante el jurado, afirmó que «los días anteriores al de los hechos, la notaba extrañísima. No me cogía el teléfono, no salía de casa, estaba nerviosa siempre... Para mí, no era Ana, no era ella», explicó. Tras la muerte de la pequeña, no vio a la acusada hasta que la fue a visitar al ala de psiquiatría del HULA. Allí, confiesa que Sandamil le dijo que «ya se acabó todo», refiriéndose a la muerte de su hija, aunque la exime de culpa al decir que «me dijo que se encontró muerta a la niña cuando despertó, que había bebido algo de su botella».

Pie de foto. Firma Pie de foto. Declaraciones del padre y del abogado de la acusación a la entrada del juicio Alberto López

Por otro lado, el tío de Ana Sandamil, que compareció este martes en el juicio, reconoció que fue él quien investigó sobre la estricnina en la tableta de la madre de Desirée. A pesar de que es un producto prohibido para el uso agrícola (el tío tiene una granja en la que trabajó la propia Sandamil), dijo ante el jurado popular que buscó este veneno en la tableta de la acusada «por curiosidade, aínda sabendo que non o ía comprar». La búsqueda de este veneno era uno de los pilares sobre los que la acusación fundamentaba su postura, ya que sería un claro indicador de que Sandamil habría planeado la muerte de Desirée.