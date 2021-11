«Primero, estuve trabajando en unas sesiones de rehabilitación de hombres condenados por delitos de violencia de género, que acudían a estos talleres a cambio de no entrar en prisión. Luego, también estuve acompañando a mujeres maltratadas, tratándolas psicológicamente y ayudándolas a superar ese trauma», cuenta. Estuvo un año en cada puesto. La vida, sin embargo, puso a prueba a la psicóloga: «Fue muy duro dar la cara en el trabajo, explicando los perjuicios que tenía el maltrato, mientras vivía lo que vivía en mi propia casa», explica Baamonde.

La situación a la que hace referencia es la relación de pareja que mantuvo con un hombre durante años, cuando aún no residía en Lugo. «Denuncié dos veces. Después de la primera, tuve una recaída. Él dijo que cambiaría, nos echábamos de menos... Pensé que me había equivocado y accedí a retomar la relación. Con la segunda, me mudé de ciudad y conseguí salir de aquello», cuenta la gallega.