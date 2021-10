La peregrina que durmió en un cementerio de Lugo decide regresar a Alemania: «Ya he tenido bastante»

Anna Russ, la peregrina alemana que saltó a la fama tras acampar encima de un nicho en el cementerio de San Lázaro, en Lugo. Carlos Castro

La aventura de Anna Russ terminará pronto. La peregrina alemana que se hizo popular tras ser descubierta por la policía de Lugo durmiendo sobre un nicho del cementerio de San Lázaro en su tienda de campaña volverá a casa tras más de dos meses de ruta jacobea. Ella misma confirmó que hoy, jueves, su padre irá a buscarla al albergue de San Román de Retorta (Guntín) en el que se ha estado hospedando desde el pasado domingo.

Su cansancio, su estado de salud y su hartazgo motivaron esta decisión, según la peregrina. «Estuve hablando con mi familia después de llegar al albergue, y decidimos que lo mejor era terminar aquí el Camino y volver a intentarlo en otra ocasión», comentó Russ.

Su padre, que está actualmente de vacaciones en Italia, viajará hasta la localidad lucense en la que se encuentra su hija para ir a recogerla. «Luego terminaremos sus vacaciones juntos y volveremos a Alemania. No puedo más y creo que he tomado la mejor decisión», confesó Russ. «Ya he tenido suficientes aventuras», añadió.