Feijoo arropa a Elena Candia en Lugo y reclama de nuevo que gobierne la lista más votada

«Escollestes boa capitana»

Elena Candia llegaba al congreso provincial como única candidata, de ahí que los 716 votos a favor (de 729 emitidos) que recibió no fuesen una sorpresa. Al contrario de lo que viene siendo habitual, la parlamentaria sometió al visto bueno de sus compañeros una candidatura amplia (y que seguía un estricto orden alfabético) en la que no se detalla qué cargo ostentará cada cuál. Aseguró la de Mondoñedo que seguía el guion de la vez anterior y que con esta decisión quería enfatizar que el trabajo en equipo será la clave en el PP de Lugo. Mañana convocará una reunión del partido y a lo largo de los próximos días dará a conocer quién ocupa cada puesto en su comité ejecutivo. «O congreso non é para falar de nomes, é para falar de Lugo e dos seus problemas», señaló. En todo caso, en las últimas horas trascendió que el exdelegado de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, puede convertirse en su número dos.

«Escollestes boa capìtana», dijo Alberto Núñez Feijoo en el acto de clausura. Destacó de Candia su carácter y su humildad y la señaló como una mujer capaz de desempeñar con las mismas ganas y garra las responsabilidades en el gobierno y en la oposición.