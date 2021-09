Okupan en Lugo una casa histórica pegada a la muralla que iba a ser rehabilitada

Carlos Castro

Al menos dos familias okuparon hace algo menos de un mes uno de los inmuebles más reconocidos de la parte norte del Casco Histórico de Lugo. Se trata del número 13 de la plaza de Ferrol, justo al lado de la Porta Falsa de la muralla. Es un gran edificio, de tres alturas, en el que la planta baja solía estar atiborrada de negocios: una peluquería, un asador de pollos, una inmobiliaria... Todos los pisos llevan años desiertos, igual que las dos viviendas que se encuentran en las alturas superiores de la construcción. Las familias entraron en una de las casas -realmente son dos predios distintos, pero que pertenecen al mismo propietario? y acceden habitualmente a través de una de las puertas que da acceso a las escaleras del edificio. Una de las familias se instaló en el entresuelo y la otra llegó hasta la planta superior. Allí llevan ya cuatro semanas.

Los nuevos inquilinos tenían ayer la puerta de entrada completamente abierta. A través de ella se podían ver varios carritos de bebé cargados de ropa, juguetes y más enseres en el rellano de la escalera. En una vivienda se hallaban dos de las mujeres que okuparon la casa. Una de ellas explicó que «no vive allí», y que solo va dos días a la semana a limpiarle la casa a su sobrina y al marido, que son los que residen en la vivienda desde hace aproximadamente un mes. En el piso de arriba, inmediatamente superior, residen su hermana y su marido. Ella es conocida por los vecinos y por las fuerzas de seguridad por haber sido investigada judicialmente tras haberse caído un perro por la ventana de un segundo piso en otra vivienda que okuparon años atrás, en la rúa Camiño Real, en el barrio lucense de A Milagrosa.

Culparon a un cura

La mujer cuenta que sus familiares no tenían un sitio donde vivir y que llegaron a aquella casa después de oír que estaba deshabitada. En su testimonio explicó una razón que intentaba justificar la entrada de sus parientes en la casa: «Ellos se metieron aquí con el permiso de uno de los párrocos de la iglesia de La Milagrosa, que les dejó vivir aquí porque el edificio es propiedad del Obispado». Al ser consultado el sacerdote, que oficia misa en la iglesia ubicada frente a la casa okupada, se mostró sorprendido ante tal afirmación y la desmintió tajantemente, argumentando que sabía que había gente viviendo allí porque vive al lado. «Los oí llegar y marcharse más de una vez, pero yo no les di permiso de ningún tipo, claro. ¡Cómo voy a darles permiso para entrar a vivir en un sitio del que no soy propietario ni tengo voz ni voto!», respondió airado.