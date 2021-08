La difícil tarea de moverse sobre dos ruedas en una ciudad mediana

Carlos Castro

Sacar la bicicleta por Lugo es un ejercicio de valientes y temerarios a un mismo tiempo. El primer adjetivo se explica con simpleza: en una ciudad que siempre se despierta con niebla es difícil hacer frente a las bajas temperaturas si, por ejemplo, alguien quiere ir al trabajo sobre dos ruedas. El segundo calificativo es más ambiguo: aunque el ayuntamiento lucense prevé crear una senda ciclista de 14 kilómetros que conecte varios barrios con el río Miño, la situación a día de hoy es complicada. Los carriles de coexistencia de tráfico no ayudan y las sendas ciclistas son más bien escasas y orientadas al ocio, pero no a la vida diaria. Esto se traduce en que hay numerosos puntos negros y en que son pocas las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte público que permita llegar a tiempo al banco, al trabajo o a la zona de vinos.

Utilizar la bicicleta en Lugo es todo un desafío. Y lo dicen los pocos ciclistas que intentar emplear este transporte a diario. La Ronda da Muralla ofrece un tráfico de coexistencia y está limitado a 30 kilómetros por hora. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Si uno se pone a pedalear con vistas a la majestuosa Muralla es más probable que se lleve más de un susto. Los radares están señalizados, pero los conductores no respetan el límite de velocidad en las zonas en las que no están instalados. Aquí entra en escena la falta de civismo que tienen a veces los automovilistas, que no dudan en adelantar sin respetar la distancia de seguridad o en propinar un bocinazo cuando su escasa paciencia se agota. ¿La alternativa? Subir a la acera, asumir que se está incumpliendo la normativa y hacer frente a los numerosos peatones a los que no les falta razón en sus quejas.

La situación es similar en otra de las arterias principales de la ciudad, Ramón Ferreiro. En esta avenida se confirma lo anteriormente expuesto: coches que circulan a más velocidad de la permitida y un carril de coexistencia que solo sirve para llevar a conflictos entre coches y bicicletas. Los atascos son un añadido más que contribuye a la peligrosidad de ir en bici de manera cotidiana por la ciudad.

En la Avenida da Coruña el tráfico es aún bidireccional, lo que obliga a los conductores a estar atentos a ambos carriles para evitar sustos. Sí es cierto que hay carril bici en el río Rato (a menudo más frecuentado por caminantes que por ciclistas) y desde Pintor Corredoira y hasta la Ronda de Fingoi, pero de nuevo, se trata de servicios pensados para el ocio y no para los desplazamientos del día a día.

Es de justicia reconocer que los ciclistas también llevan a cabo comportamientos peligrosos que pasan por colarse entre los coches con la intención de poder avanzar o situarse a poca distancia de los mismos sin valorar los riesgos que esto supone.

Sin embargo, y más allá de los carriles específicos que tiene Lugo para transitar en bicicleta, influyen otros factores o elementos. Los camiones y los buses generan situaciones de peligro que muchas veces desembocan también en discordias. Lo mismo ocurre en las zonas con el asfalto más deteriorado, en las que es fácil caer sobre la vía, por lo que el ciclista quedaría expuesto ante el resto de vehículos que transiten a su alrededor. Más problemas: los contenedores en las inmediaciones de los pasos de peatones y los coches mal aparcados son otro obstáculo que pone en peligro a los que transitan a dos ruedas, pero también a los viandantes. Son recurrentes los sustos.

Por su tamaño y sus condiciones geográficas, la ciudad amurallada tiene una configuración idónea para utilizar la bici. De ahí la pena de que no se implante su uso y de que los pocos adeptos que tiene se enfrenten a una media de dos sustos importantes al día.