Controlado el incendio que calcinó cuatro naves en el polígono de O Ceao en Lugo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia UXÍA CARRERA

LUGO / LA VOZ 11/04/2021 18:22 h

Un gran incendio en el polígono de O Ceao que empezó pasadas las seis y media de la mañana de este domingo calcinó tres naves industriales. Una cuarta continúa ardiendo. El fuego se originó en el interior de las instalaciones de la empresa de pinturas Castro Parga, en una zona cercana a la fachada. El edificio quedó completamente calcinado, pero las llamas continuaron avanzando hacia el interior de las edificaciones contiguas hasta alcanzar a otras cuatro naves, que se encuentran detrás y al lado. Dos de ellas también están totalmente quemadas. Una se corresponde con las instalaciones de neumáticos Frain. De esta misma empresa, hay otra nave que también ardió, pero los bomberos que actúan en la zona aseguran que el incendio está controlado y que no continuará expandiéndose. Las empresas afectadas se encuentran próximas a una gasolinera, por lo que se vaciaron los tanques y las instalaciones para evitar que el fuego penetre al completo en este polígono industrial, ubicado a las afueras de la ciudad de Lugo.

Un amplio dispositivo conformado por los bomberos de Lugo y de Vilalba, Protección Civil, Policía Nacional y Local sigue trabajando en la zona. El incendio provocó una densa humareda gris que todavía sigue creciendo y que se puede observar desde distintos puntos de la ciudad de Lugo, a gran distancia, y también desde las afueras. Además, las autoridades determinaron a primera hora de la mañana, tras producirse el incendio, cercar perimetralmente la zona para evitar daños mayores.

La Xunta activó el Nivel 1 del Plan Territorial de Emerxencias de Galicia (Platerga), lo que ha permitido movilizar recursos de emergencias de toda la provincia de Lugo.

Los esfuerzos se centran en la nave de neumáticos

Poco después de las doce de la mañana algunas empresas cercanas al foco en el que se originó el incendio ya pudieron acceder a sus naves devolver la mercancía al interior de los edificios, por lo que el tráfico de personas se está retomando paulatinamente. Los esfuerzos están ahora centrados en las naves de neumáticos de Frain, que ardió por completo.

Todavía se desconocen las causas que pudieron dar origen a un fuego de tal calibre, pero según precisan varios agentes de la Policía Nacional que están sobre el terreno, todo empezó en la tienda de productos de Castro Parga. Los daños materiales motivados por el incendio son muy cuantiosos, pero nadie ha resultado herido.

Castro Parga es una empresa de pinturas, barnices y parqués, ubicada en la rúa da industria número 26, con un gran almacén. El peligro radica en que cuando el fuego prende en este tipo de productos las llamas se vuelven incontrolables hasta que se consumen totalmente. Por ello, los bomberos controlaron el fuego para intentar evitar así que alcance a otras naves y que se siga propagando, centrándose más en ello que en intentar apagar los productos inflamables.

El gerente de Frain, Francisco Dorado, habla de unos 15 millones de euros en pérdidas

Considera que el fuego «podría haberse atajado» con más medios de extinción

La Voz

El gerente de Frain, Francisco Dorado, propietario de las dos naves que quedaron completamente calcinadas por el incendio iniciado en el polígono lucense de O Ceao, cifra en aproximadamente 15 millones las pérdidas iniciales. Asegura además que le parece «extraño» que las llamas se iniciasen poco después de las seis de la mañana y que haya tenido que ver «cómo a las nueve prendía el fuego en mis naves».

Dorado declaró en la mañana de este domingo y con los pies en el polígono, frente a su calcinada industria, que no se explica cómo se pudo propagar el fuego si las autoridades competentes estuvieron trabajando en las labores de extinción desde las seis y media de la mañana. «Sin embargo, ha ocurrido. Supongo que se investigará, pero las pérdidas pueden sobrepasar los 15 millones», precisa.

Francisco Dorado, acompañado de su hijo, explicó esta mañana que se enteró del suceso poco antes de las ocho y por la llamada de «un amigo del polígono», pero confiesa que no imaginaba la gravedad real del incendio ni su alcance. «Le dije que no pasaba nada y no me apuré porque me comentó que ya estaban los bomberos. Me duché y vine», explica. Las llamas devoraron casi el 100 % de sus dos naves, que estaban llenas de neumáticos, lo que explica el denso humo que cubrió de lleno la ciudad de Lugo. Por el momento, Dorado cree que no podrá recuperar nada de lo que había en el interior de los almacenes. «Tenemos seguro, esperemos que no haya letra pequeña», precisa.

Aunque el gerente de Frain asume que perderá dinero, dice que la empresa atraviesa una buena situación. Las naves quemadas servían como almacenes que además, iban a ser vaciados en cuestión de tiempo ya que está en construcción otra nave en otra parcela cercana, «en cuestión de un mes o dos hubiésemos tenido casi todo el material en la nueva edificación», explica.

Sin embargo, Francisco Dorado pedirá «que haya más medios en los dos polígonos industriales de Lugo, en As Gándaras y O Ceao» ya que considera que el fuego «podría haberse atajado». Achaca la gravedad del suceso a la falta en la presión del agua y a la escasez de vehículos de incendios. «Por algo tuvieron que recurrir a camiones de leche. Yo no sé cómo hicieron, pero vi cómo mis naves ardían, la sensación no fue buena, fue de que faltan medios porque cuando llegué, la industria aún estaba intacta», cuenta frustrado.