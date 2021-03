Detenidos los okupas que extorsionaban a dueños de pisos de Lugo

Los inquilinos, que extorsionaron al dueño para irse, usaron la misma técnica en al menos otras tres viviendas de Lugo

Luis Abelleira es un lucense que ha vivido desde noviembre el calvario de tener okupado un piso que alquilaba por Internet. Primero entró un matrimonio que a los pocos días le dejaron claro que no solo no abonarían el alquiler, sino que comenzaron a extorsionarlo con que o pagaba o no se irían. Abelleira, desesperado, acabó contratando a una empresa especializada en desocupaciones. «Si llevo el caso al Juzgado, acabo con gastos judiciales y pagando las facturas hasta que dentro de un año la Justicia dicte sentencia», apunta.

A este lucense le ha salido caro poder echar de su piso a los okupas. Calcula que entre el dinero de la extorsión, el cobro de la empresa y las facturas de la luz, agua y calefacción que ha tenido que asumir, se habrá gastado más de 8.000 euros. A esto, tendrá que sumarle los gastos para arreglar los desperfectos que le causaron en la vivienda: paredes recién pintadas llenas de golpes y la nevera rota, entre otros daños.

