El PP de Lugo acusa al Concello de cerrar siete escuelas rurales

LUGO / LA VOZ 18/11/2020 14:40 h

El popular Manuel López comunicó que el Concello de Lugo despidió a los ocho trabajadores que prestaban sus servicios a los siete centros de dinamización rural del municipio, que han sido clausurados. Son los de San Xoán de Campo, Calde, Coeses, Saa, Santa María de Bóveda, Santa Comba y Rubiás. Según el comunicado del PP, la alcaldesa toma esta decisión a pesar de comprometerse durante confinamiento a «manter as condicións dos contratos dos servicios municipais para conservar o cadro de persoal», según explico el PP en su comunicado.

López quiso recordar que el contrato de estos siete centros se formalizó en el 2018 por un importe de 76.987,67 euros, con una duración máxima de cinco años y la posibilidad de una prórroga anual. «Fíxose a renovación no ano 2019 pero cando tocaba facer a renovación para os últimos meses de 2020 e 2021, zanxaron o contrato», explicó.

La alcaldesa no renovó el contrato y a consecuencia de ello, despidieron a los ocho trabajadores. Según los populares, el contrato de los empleados de este servicio finalizó el 31 de agosto, pero los despidos no se hicieron efectivos hasta este mismo lunes. «Salientando que os contratados eran persoas con dificultades de inserción no mercado laboral», aclaran.

Los populares califican a esta decisión del Concello de «discriminatoria ca zona rural» y critican que «así os veciños das sete parroquias, quédanse sen unha alternativa de ocio saudable e dun espazo no que se levan a cabo actividades para desenvolver o rural».