El Festival de Jazz se despide con masterclass y concierto

Laura López

Lugo / La Voz 14/11/2020

Cine, teatro, música y rutas marcan la oferta de ocio de este domingo.

Por un lado, en O Vello Cárcere siguen las visitas guiadas, gratuitas, previa inscripción en el 982 297 195 o en vellocarcere@concellodelugo.org. Los domingos son a las 18.30 horas.

Además, habrá teatro familiar en el Auditorio Municipal Gustavo Freire, a las 18.30, a cargo de Baobab Teatro y su Mai Mai, recomendada para público infantil a partir de 5 años. La obra, dirigida por Andrea Bayer y Óscar Ferreira, cuenta la historia del último oso panda del planeta y su lucha por sobrevivir, y de una mujer emprendedora y revolucionaria y un famoso fotógrafo que inician una aventura en su busca. Se trata de una historia tierna y divertida que habla de concienciación medioambiental, revolución y poder femenino. La entrada cuesta 3 euros y puede adquirirse en entradaslugo.es, en la Oficina de Turismo hasta tres horas antes del comienzo de cada función o en el Auditorio, desde una hora y media antes del comienzo del espectáculo.

Por otro lado, el XXX Festival de Jazz de Lugo llega a su fin con concierto y masterclass. La primera actividad será un taller vocal con Miryam Latrece, a las 16.00 horas en O Vello Cárcere, con un aforo limitado a diez personas. Se trata de una actividad enmarcada en el IX Seminario Internacional de Jazz e música Moderna de Lugo, en el que es necesaria la inscripción a través del correo electrónico seminariodejazzlugo@gmail.com.

Más tarde llegarán los conciertos, a las 18.00 y a las 20.30 horas, en el Círculo de las Artes, con Miryam Latrece Quartet. Además, el festival puede seguirse desde todo el mundo gracias a la plataforma de streaming Tolemias TV, que facilitará que el público pueda disfrutar de los conciertos del escenario 1906 en directo desde sus casas. El acceso será gratuito, creando una cuenta Free en la plataforma. La emisión será a las 20.30 horas.

En cuanto al Autocine, llegará en esta ocasión a Sarria, junto al campo de fútbol de A Ribela. A las 17.00 horas se proyectará Os Goonies (Richard Donner, 1985), y a las 19.45, Gran Torino (Clint Eastwood, 2008). La entrada es gratuita, previa inscripción en cultura.deputacion.gal.

Otra alternativa para esta jornada son las rutas en catamarán por la Ribeira Sacra, pues la Diputación de Lugo ha ampliado la oferta hasta el 13 de diciembre. Tanto la Ruta do Canon do Sil como la de Cabo do Mundo funcionarán en noviembre, con viajes los sábados y domingos, con una salida por la mañana y otra por la tarde. En cuanto a diciembre, habrá una salida por la mañana y otra por la tarde los días 5, 6, 7, 8, 12 e 13. Toda la información está disponible en la web http://reservas.rutasembalses.es/.