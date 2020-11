Un Festival de Cinema renderá homenaxe ás mulleres este mes

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Laura López

Lugo / La Voz 11/11/2020 18:53 h

Un Festival de Cinema (Filmu) renderá homenaxe en Lugo este mes ás mulleres. Trátase dunha iniciativa enmarcada no programa de actividades «Invisibles», que organiza a área de Muller, Igualdade e Xuventude do Concello de Lugo con motivo do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. A concelleira Ana G. Abelleira explicou que o 25 de novembro, a Casa da Muller vai poñer en marcha una serie de accións englobadas en torno ao concepto de «invisibles»: «Por Invisibles entendemos todas aquelas mulleres que, polo feito de ser mulleres, estiveron e continúan estando ocultas, desprazadas, discriminadas, marxinadas e minimizadas, tanto na súa esfera persoal como na social. Invisibles á hora de exercer a súa profesión, á hora de desenvolverse como persoas plenas de dereito, á hora de manifestar as súas opinións, á hora de vivir unha vida propia, digna e libre».

Este ano, a edición de «Invisibles» estará dedicada ás mulleres cineastas, poñendo de manifesto tamén a situación discriminatoria das mulleres nun eido no que, maioritariamente, a cara visible é a dos homes.

O programa estruturarase en catro liñas de acción:

· Espazos expositivos na Casa da Muller, A Tinería, Praza de Santo Domingo e Praza Pío XII, dos días 23 ao 30, que lembrarán ás mulleres asasinadas e servirán, ademáis, de puntos informativos do resto de actividades.

· Espazo expositivo «Feito por unha muller», que dará a coñecer -fará visibles- a mulleres cineastas e as súas obras audiovisuais.

· Festival Cinema Mulleres, Filmu, que se celebrará do 25 ao 29 nos Códex Cinema, no que se presentarán películas feitas por mulleres e se realizarán charlas con cineastas invitadas. Tamén se presentará un decálogo de como ver cinema en igualdade e se concederán os premios Nova Onda ás películas que, pola súa calidade e a súa visión, fan unha mellor representación da muller e as súas situacións.

· Faladoiro Feminista o día 28, con Mabel Lozano, que presentará, por primeira vez en Galicia, o seu novo libro PornoXplotación, e que tamén proxectará, no marco do Festival, o documental El Proxeneta.

As inscricións permanecerán abertas dende o día 13 a través do espazo habilitado en www.concellodelugo.gal ou en www.filmu.es, completando o formulario. As prazas cubriranse por orde de chegada das solicitudes. En caso de que as autoridades sanitarias non permitan levar a cabo as actividades de maneira presencial, realizaranse en liña.