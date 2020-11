Fibra óptica para el casco histórico y el 80% del rural de la parroquia de Lugo

0

LUGO / LA VOZ 05/11/2020 20:08 h

La alcaldesa Lara Méndez anunció la colaboración con Telefónica para instalar servicio de banda ancha de alta velocidad en el casco histórico.

La puesta en marcha tendrá lugar en el 2021 y contará con proyectos piloto. El Concello propondrá a las zonas de rúa da Raíña, Praza do Campo Rúa do Miño, rúa Nova y A Tinería. Según explicó la alcaldesa, la elección se basa en facilitar la conectividad a un «ámbito con comercio, asociacións e as oficinas de turismo municipal e da Xunta, así como o viveiro de emprendedores». El Concello y la operadora telefónica conformarán un grupo de trabajo para definir las tareas a realizar desde la planificación previa. Este mismo viernes será la primera reunión para determinar las zonas o calles del recinto donde se darán los primeros pasos. El concejal de Urbanismo Sostible, Miguel Couto, incidió en que la zona vieja está amparada por el Plan Especial de Protección e Reforma Interior, por lo que el cableado será respetuoso con el patrimonio.

La alcaldesa recalcó la importancia de esta iniciativa en un momento donde la digitalización es estratégica para el proceso de reconstrucción social y económica tras la pandemia.

Conectividad para el rural

Según el Concello, la otra parte del proyecto ya está en marcha. Es la que trabaja la conectividad en la zona rural. El área de Urbanismo está tramitando una red de fibra óptica para 162 núcleos, con 3.011 unidades inmobiliarias, la mayoría en la parroquia de Lugo. Esto supondrá una cobertura de aproximadamente el 80% del rural. Esta actuación está incluida en un programa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que concede ayudas para la cobertura de las redes públicas de comunicaciones electrónicas de banda ancha.