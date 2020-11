La pandemia duplicó los usuarios del servicio municipal de Xantar no fogar

0

La Voz de Galicia

02/11/2020

Cada vez hay más personas que recurren al servicio Xantar no Fogar que tiene en marcha el Concello de Lugo. La pandemia ha disparado el número de beneficiarios, que pasó de 72 el año pasado a 121 actualmente, y el área de Benestar que dirige Olga López ha tenido que redoblar esfuerzos para cuadrar un servicio cada vez más demandado.

Las cifras hablan por sí solas. En todo el 2019 la empresa Alimentación Saludable, concesionaria del servicio, elaboró 18.944 menús para repartir entre las 72 personas inscritas. Con la pandemia de por medio, y hasta el mes de septiembre, este año ya han entregado 21.939 comidas.

Cada vez más mayores y personas dependientes recurren al Xantar no Fogar, y eso conlleva una mayor inversión. De ahí que el pasado mes de septiembre el Concello duplicara la partida asignada, pasando de 80.000 a 160.000 euros. Un presupuesto que se complementa con otras ayudas a través de la emergencia social, que cubre incluso la compra de los microondas con los que los usuarios calientan los alimentos.

De los 121 usuarios actuales, el 60 % son mujeres, mayores de 65 años que viven solas o padecen algún grado de dependencia y sin apoyo familiar.

Hoy, sopa de arroz y ternera con patatas para unos, y empanada y paella para otros

El Xantar no Fogar es un servicio que persigue que las personas mayores o dependientes que no puedan hacerse la comida por sí mismas y que necesitan apoyo social, lleven una dieta sana y equilibrada. Pero esa dieta no es uniforme, sino que Alimentación Saludable, la empresa que presta el servicio, dispone de hasta nueve menús semanales diferentes, en función de las necesidades de cada usuario.

Así, las personas que siguen un régimen astringente, almorzaron ayer sopa y escalope de ave con arroz, y hoy tendrán sopa de arroz y ternera con patatas asadas. Los que se pueden permitir una dieta basal, pueden disfrutar estos días de empanada de carne, paella mixta o callos. «Mantense un estrito control sobre a elaboración, a procedencia dos ingredientes, que preferentemente serán autóctonos, de orixe galego, para apoiar aos produtores de proximidade e que deben combinarse dun xeito saudable respectando as pautas médicas que figuran no expediente de cada beneficiario», describe Olga López. Toda esta comida se prepara en un proceso de cocinado en frío para garantizar la conservación y las propiedades de los alimentos, y dos días a la semana se entrega a los usuarios con las instrucciones precisas para calentarlos en el microondas. Todo el proceso está medido para garantizar su seguridad.