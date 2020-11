Ramón Ares: «O incremento de casos en Lugo repercutirá nuns días na presión hospitalaria»

0

La Voz de Galicia

lugo / la voz 02/11/2020

El gerente del área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte, Ramón Ares, apuntó que en la última semana se han incrementado los casos de coronavirus en Lugo, especialmente en este pasado fin de semana, donde el día 31, según datos del Sergas, se llegó a la cifra récord de 999 activos.

«A gran maioría dos novos positivos son contactos de casos xa existentes, vinculados a cadenas de transmisión no ámbito familiar», expuso Ares. Por este motivo, pidió responsabilidad a las familias, «que teñen que manter as medidas de seguridad e vixiancia, porque estamos na zona confortable e podemos non adoptar as medidas necesarias».

Ramón Ares reconoció que tras el incremento de casos de la última semana (hasta 310 más) se podrá producir en los próximos días un incremento de la presión asistencial en los tres hospitales de la provincia. Ares dijo que en estos momentos hay 6 pacientes ingresados en Burela, 7 en Monforte, 20 en el HULA y 4 en la uci del hospital de Lugo. «A presión nestes momentos é estable, pero preocúpanos as consecuencias que terá o incremento de casos desta semana», señaló Ares, quien aun así dijo «que estamos preparados e nos estamos a preparar máis para asumir esa posible carga asistencial que podería chegar aos hospitais».