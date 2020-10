El Concello pide a la Xunta reducir tres medianas en el polígono de As Gándaras

0

La Voz de Galicia lorena garcía calvo

lugo / la voz 28/10/2020 18:39 h

El área de Urbanismo del Concello de Lugo, que dirige Miguel Couto, ha solicitado al Instituto Galego de Vivenda e Solo que modifique tres calles en el polígono de As Gándaras, aprovechando la modificación número 3 del plan sectorial que se está redactando para la urbanización de dos grandes parcelas, una de las cuales se destinará a Bricomart.

La Asociación de Empresarios de los Polígonos de O Ceao y As Gándaras había reclamado en varias ocasiones los cambios en la zona que ahora solicita oficialmente el Concello. Para empezar, la nueva fase contempla la prolongación de la calle D, que está frente a Decathlon, y su conexión con una nueva calle que entroncará en la rotonda de la Ronda Norte que se sitúa cerca del campo de fútbol de As Gándaras.

La calle D está diseñada con una mediana de 11 metros de ancho y un único carril de circulación en cada sentido. El Concello propone ahora reducir esa mediana de 11 a 5 metros, de manera que los seis que se ganan se destinen a habilitar un segundo carril de 3 metros en cada sentido. Esto permitiría que los tráileres que tienen que hacer maniobras en la zona tuvieran más margen, puesto que no les estorbaría la mediana, y que se pudiese canalizar mejor el tráfico con los dos carriles. Hay que tener en cuenta que el incremento de empresas en el polígono llevará pareja la circulación de más trabajadores y de más visitantes.

«Moitos usuarios empregarán este novo acceso ao parque empresarial, xerando un importante volume de tráfico na rúa D, polo que entendemos que sería convinte ampliar a calzada, de modo que se mellore tanto a seguridade vial como a fluidez na circulación», argumentó Miguel Couto.

La situación de la calle D se repetirá en otras dos calles previstas en la nueva fase de ampliación, que serán continuación de la calle F y de la M. De ahí que el Concello pida que se aplique a estas la misma norma, es decir, reducir la mediana y ganar carriles, como ya sucede en la vía A, que es la arteria principal del polígono.

El Concello ya ha trasladado al IGVS que está dispuesto a asumir el coste de la modificación en la calle D (entre las intersecciones con las calles A y B).

Otra de las demandas que ha planteado el Concello también afecta a la calle D, para la que pide la eliminación de la mediana a la altura de la intersección con la calle B para permitir el cambio de sentido, de manera que por ejemplo al salir de Decathlon no haya que ir a dar la vuelta completa.

«Agardamos que esta solicitude que lle plantexamos ao IGVS sexa recollida de xeito favorable e a incorporen na modificación número 3 na que están a traballar actualmente, co obxectivo de mellorar a circulación no parque empresarial e as condicións nas que os empresarios desenvolven a súa actividade», subrayó Miguel Couto.