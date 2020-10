El tren de Lugo ve lejos la salida del túnel

Su vicepresidenta, Lara Méndez, mantiene un encuentro con el presidente del CES Galicia para crear un frente común a favor del corredor atlántico de mercancías

La vicepresidenta del Eixo Atlántico, la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y el secretario xeral de esta organización transfronteriza, Xoán Vázquez Mato, mantuvieron un encuentro con el presidente do Consello Económico e Social de Galicia, Agustín Hernández, con el fin de impulsar un gran movimiento social y coordinar iniciativas conjuntas en defensa del corredor atlántico. Al acabar en encuentro señalaron que se trata de «garantir o futuro dunha infraestrutura de vital importancia para o territorio do noroeste peninsular».

La reunión, celebrada en la sede del CES en Santiago, fue la primera toma de contacto entre estos organismos para impulsar «un movemento amplo, mesmo unánime, de axentes socioeconómicos, institucións e administracións para reclamar a priorización da execución do corredor atlántico». Ambos organismos entienden que, más allá de colores políticos o intereses parciales, «é o momento de acadar o maior número de adhesións a calquera iniciativa que sirva para impulsar o corredor atlántico, desde a máxima unidade. Neste senso, o Eixo Atlántico representa aos concellos do noroeste peninsular, tanto en Galicia como en Portugal, mentres que no CES están presentes os actores económicos e sociais da sociedade civil».

