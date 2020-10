Orientación Laboral atendió a más de 1.200 personas durante su primer año

0

La Voz de Galicia

Lugo / La Voz 22/10/2020 12:59 h

El servicio de Orientación Laboral del Concello de Lugo atendió a más de 1.200 personas desde su reactivación en septiembre del año pasado. El servicio había funcionado en el municipio hace años, pero desde el 2014 no estaba activo. Fue el año pasado cuando el gobierno de Lara Méndez decidió darle un nuevo empujón para intentar ayudar a personas desempleadas derivadas desde el servicio público de empleo a realizar entrevistas y diseñar itinerarios personalizados para su inserción laboral.

Del total de usuarios, el 57 % fueron mujeres y del total el 60 %, mayores de 30 años. En cuanto a la formación, el 16 % tenía estudios universitarios, posgrados o doctorados, un 34 % no tenía estudios y un 12 % tenían bachillerato, por ejemplo.

«Así mesmo, reactivamos a páxina da Axencia de Colocación do Concello de Lugo (https://lugo.portalemp.com/) que conta actualmente con 330 persoas inscritas e 19 empresas rexistradas, e creamos unha canle de comunicación online a través da rede social Facebook, que conta xa con preto de 3.300 seguidores, e na que diariamente se publican ofertas de emprego do ámbito de Lugo e a súa contorna, e se resolven as dudas dos usuarios», señaló el edil de Desenvolvemento Local e Emprego, Mauricio Repetto.

La concejalía de Repetto también impulsó en el último año otras medidas de fomento del empleo como la primera Xornada Speed Networking, en colaboración con la Fundación Once para intermediar entre personas desempleadas con discapacidad y el tejido empresarial lucense, el proyecto Fórmate Lugo o la participación en la Red Til. Distintas propuestas enfocadas a mejorar la empleabilidad y la inserción laboral de los lucenses.