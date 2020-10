Leche Río, bendecida por el sello Galicia Calidade

La consejera delegada de Leche Río sigue el consejo de su padre: «No te preocupes, ocúpate»

«Con 25 años trabajaba en la empresa familiar, tenía prestigio, seguridad económica y una buena proyección en la compañía. Sin embargo, yo me sentía un fraude». «Apuesto por liderar con el ejemplo. En esta empresa no celebramos las equivocaciones, pero sí celebramos el coraje y la mentalidad de crecimiento». Esta manera profunda de pensamiento es de Carmen Lence (Lugo, 14 de noviembre de 1970), sucesora de Jesús Lence y hoy consejera delegada del grupo Leche Río. El recuerdo de su padre marca la entrevista. Lágrimas por un hombre muy querido, del que se despegó y el que la forjó: «No te preocupes, ocúpate -me dijo-, y eso hago». Se muestra franca, risueña y preocupada por el negocio. Esta preocupación se le nota en el rostro.

