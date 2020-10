0

Lugo 14/10/2020 10:42 h

A Policía Autonómica identificou a 35 persoas na provincia en controis polo covid-19. Os axentes levaron a cabo durante esta fin de semana 13 dispositivos na provincia de Lugo, no marco do plan de actuacións específicas destinadas á prevención, inspección e control do cumprimento das medidas adoptadas polas autoridades competentes polo covid-19. Realizáronse seis inspeccións nos municipios de Lugo e Quiroga desde o pasado venres ata o luns, houbo 35 persoas identificadas e tramitáronse dúas denuncias.

As inspeccións centráronse no control de fumadores na rúa e en terrazas, aglomeracións, festas privadas, o uso obrigatorio da máscara e o cumprimento da distancia de seguridade, aforos, horario de peche e as medidas sanitarias en terrazas, espectáculos públicos e nos establecementos abertos ao público.

Os axentes levaron a cabo, no conxunto da comunidade, un total de 215 controis en 29 concellos, que deron como resultado 114 denuncias e 346 identificacións. Estes dispositivos enmárcanse no seo da colaboración entre as forzas e corpos de seguridade do Estado, cada unha no marco das súas competencias.