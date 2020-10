Pena de cárcel para el hombre que quedó en Monforte para comprar un coche y se lo llevó sin pagar

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Monforte / La Voz 10/10/2020 17:16 h

El hombre que fue denunciado por llevarse sin pagar en Monforte un coche que estaba en venta fue condenado a doce meses de cárcel. Se reconoció culpable a cambio de una rebaja en la pena que pedían las acusaciones. Las que solicitaba la Fiscalía sumaban dos años de cárcel, uno de ellos por un delito de apropiación indebida y el otro por falsedad documental.

El juicio estaba programado esta semana en un juzgado penal de Lugo, y tanto la Fiscalía como la acusación particular estuvieron de acuerdo con la rebaja de condena. Ni siquiera hizo falta que declarasen el propietario del coche sustraído ni el propio acusado, que se limitó a confirmar que se declaraba culpable.

La sentencia, dictada en ese mismo momento, establece una condena de seis meses por falsedad y otros seis por hurto (porque la Fiscalía pidió finalmente calificar así lo ocurrido, y no como apropiación indebida). El fallo recoge además que el cumplimiento de esta pena queda en suspenso, así que el procesado no tendrá que entrar en prisión si no comete otro delito durante el tiempo de condena. Lo que sí debe hacer es indemnizar con 600 euros al dueño del coche.

Según los hechos que ahora considera probada la sentencia, el condenado había quedado con el propietario del coche en el Parque dos Condes a las diez de la noche del 6 de agosto del 2017. Como le dijo que quería probarlo, el vendedor le dejó las llaves y él llevó el vehículo. Volvió con él a los quince minutos, pero ya se había apoderado de la documentación. Con los papeles del coche, simuló un contrato de venta a su nombre y el día 8 volvió a quedar con el vendedor. En ese segundo encuentro aprovechó un momento en que su interlocutor entraba en un bar para subirse al coche y escaparse con él. El dueño recuperó el vehículo medio año después, el 24 de enero del 2018. Se trata de un Volkswagen Golf que en aquel momento estaba tasado en 1.090 euros.