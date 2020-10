María Rodríguez, de M&N: «La artesanía es invalorable y perdura en el tiempo»

Será do 2 ao 12 de outubro e os artesáns non pagarán pola instalación dos postos

Vintedúas firmas ofrecerán os seus produtos na mostra de artesanía Artesanfroilán, do 2 ao 12 de outubro na Praza Anxo Fernández Gómez de Lugo. O deputado de Artesanía e Deseño, Efrén Castro, sinalou que «coa organización do Artesanfroilán mantemos unha cita consolidada, que cumpre 24 anos, e que supón un importante escaparate para as artesás e artesáns da provincia, máis nun ano complicado coma este no que se suspenderon outras feiras e mercados». O deputado do BNG apuntou que «tendo en conta esta situación, optamos por eliminar as taxas a pagar pola instalación polo que a participación na mostra non terá ningún custo para os artesáns», explicou.

