Lugo: menos de 100.000 habitantes pero más de 70.000 vehículos

La Voz de Galicia lorena g.c.

lugo / la voz 09/10/2020 17:16 h

El Concello de Lugo está a un pasito de alcanzar los 100.000 habitantes, y ya supera los 70.000 vehículos. Así se extrae de los datos aportados por el Ayuntamiento, que estos días está enviando los recibos del impuesto de circulación.

Según la información que obra en poder del servicio de Tesorería, en el municipio hay matriculados un total de 71.282 vehículos, una cantidad más que considerable teniendo en cuenta el número de empadronados. Supone que dos de cada tres lucenses tienen coche, camión o tractor.

Este dato tiene relevancia en un momento en el que el Concello de Lugo está inmerso en una campaña de potenciación del uso del transporte urbano y los vehículos no contaminantes para intentar reducir el impacto ambiental y mejorar la movilidad. Un aspecto que también se tiene en cuenta a la hora de abonar los recibos. «Dentro da estratexia de acadar unha cidade máis sostible e respectuosa co ecosistema, as persoas propietarias de turismos híbridos ou aqueles que empreguen un combustible de baixa incidencia para o medio ambiente (motor eléctrico e/ou emisións nulas, biogás, gas natural, gas líquido, metano, metanol, hidróxeno, gasolina-gas, eléctrico-gasolina, etc) poden solicitar e desfrutar durante tres anos, dun desconto de até o 75% na cota da rodaxe», dijo la edila de Gobernanza Paula Alvarellos.

Los recibos que pasará el Concello supondrán para las arcas públicas un ingreso de 5.725.528 euros, una cantidad considerable que sitúa al impuesto de circulación como el segundo más cuantioso tras el IBI, que aporta a las arcas lucenses 22 millones de euros.

A la par que se tramitan los recibos de rodaje, el Concello de Lugo está gestionando los de los vados. En la ciudad hay en la actualidad 4.002 vados por los que el Ayuntamiento recibirá 627.288 euros.