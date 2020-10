¿Qué se puede hacer el viernes 9 en Lugo?

0

La Voz de Galicia

Lugo / La Voz 08/10/2020

Teatro, marionetas, monólogos, conciertos, cine y una cita ecuestre son algunas de las alternativas de ocio para la jornada del viernes 9.

Equigal se reanuda este fin de semana con el Concurso Nacional de Salto de Obstáculos. Esta exhibición consiste en franquear a caballo un recorrido de varios obstáculos construidos con barras, sin cometer ninguna falta. Las pruebas se disputan siguiendo varios baremos: contrarreloj, caza, potencia, con cronómetro... El evento de este año, en el Pazo de Feiras e Congresos, no será abierto al público, pero se podrá seguir en directo y en streaming en el canal de Youtube Feiras Lugo.

A mayores, termina la campaña de dinamización del comercio de Lugo. Un total de 85 establecimientos participan en una iniciativa con la que los clientes entrarán en el sorteo de 1.000 euros repartidos en tarjetas regalo por valor de 300, 200, 100 y 50 euros. Además, habrá animación de calle. La campaña está organizada por la Asociación de Autónomas de Lugo.

Por otra parte, la música ha regresado al Club Clavicémbalo y esta noche actuará Sandra Calderón & Flamenco Band, con Ángel Montoya a la guitarra, Borja Montoya al piano, Alberto Amador a la percusión, Gonzalo Alonso a la batería y Romina Vázquez en el baile y la percusión. El concierto tendrá lugar a las 22.30 horas y la entrada cuesta 10 euros.

Además, en O Vello Cárcere siguen las visitas guiadas, gratuitas, previa inscripción en el 982 297 195 o en vellocarcere@concellodelugo.org. Los jueves y viernes son a las 18.30 horas; los sábados, a las 11.15 (adaptadas al público familiar) y a las 18.30, y los domingos, a las 18.30 horas.

El cine es otra de las opciones para esta jornada. En los Cristal Cines estrenan Como perros y gatos: la patrulla unida, y seguirán proyectando Explota explota, Rifkin's festival, Eso que tú me das, Greenland: el último refugio, Pinocho y Tenet. Mientras que en los Cines Yelmo estrenan Dehesa, el bosque del lince ibérico, El arco mágico, The Vigil y Como perros y gatos: la patrulla unida, además de continuar con Rifkin's Festival, Explota explota, Eso que tú me das, Greenland: El último refugio, Pinocho, After. En mil pedazos, Tenet, Trasto y Padre no hay más que uno 2: la llegada de la suegra. En cuanto a los Codex Cinema, estrenan Verán do 85, y siguen con La isla de las mentiras y Akelarre.

Las alternativas de ocio se reparten también por otros puntos de la provincia. A Meira llegan los regalos con una nueva edición de «A Ruleta», de la Federación de Comercio de Lugo. Las compras en los establecimientos asociados de la localidad permitirá optar a ganar varios regalos. La ruleta estará instalada en el Paseo Central-Praza Maior, de 11.00 a 14.30 horas.

En Pol disfrutarán de una sesión de marionetas de la mano de Mircromina Títeres, que actuará a las 18.00 horas en el centro sociocultural de Mosteiro, con su espectáculo 5 historias para unha man. La entrada es gratuita y el aforo estará limitado.

Por otro lado, continúa el programa Historias no Camiño, que organiza la A.P.S.X. Sagrado Corazón, con la actuación del monologuista Xan Veiga, en Vilalba. Será a las 20.00 horas en el Restaurante Montero.

En A Pobra de San Xiao (Láncara) podrán disfrutar con el arte de Lîlâ Teatro, que pondrá en escena Duncan de Palleiro. Será a las 19.00 horas en el local anexo al Concello.

Por su parte, desde Mariña Patrimonio continúan con las charlas divulgativas on-line. En esta ocasión intervendrá Miguel Losada, para hablar de O enigma do Formigoso. Unha fortificación no Castelo Pequeno de Santigoso. Será a las 19.30 horas en directo desde el Facebook de Mariña Patrimonio.