Tonina Gay: «San Froilán hame botar un capote porque estou ilusionada e nerviosa»

Tonia Gay, no mirador do Miño na Volta da Viña

La Voz de Galicia suso varela

lugo / la voz 03/10/2020 19:13 h

Tonina Gay (Barcelona, 1941) ten a suficiente experiencia ante os micrófonos como para poñerse nerviosa para falar en público, pero nesta ocasión recoñece que algo de tensión ten no corpo, pero a vence coa ilusión de que lle encargasen o pregón das festas.

-O seu pregón pasará á historia por se emitir por Internet.

-E xeral este San Froilán vai a ser unha publicidade enorme para Lugo, porque vai a chegar a todo o mundo. Fará máis que calquera feira de turismo, folletos... porque hai moita xente «picoteando» nas redes e o nome de Lugo vai a soar seguro.

-As súas verbas chegarán lonxe.

-Pois si, teño unha amiga en París que xa me dixo que me ía ver en directo. É a primeira vez que me pasa, que me atopo nerviosa. Cando traballaba na radio tiña unha enorme facilidade para facer unha noticia, pero isto é distinto, porque ademais non me gusta escribir, son máis de falar. Cando mo propuxeron fíxome moita ilusión e estou agradecida, pero logo pensei: «pero se estou de vacacións» (risas). Espero estar á altura e non defraudar, especialmente aos meus amigos e aos socios do Valle Inclán e da Filharmónica. Non sei, San Froilán hame botar un capote (risas).

-As súas primeiras festas?

-Foi en 1959, rematara o Bacharelato en Ávila. Tiña 19 anos e non me deixaban presentarme ás oposición de Maxisterio, entón viñen a Lugo, onde vivían meus tíos, e lembro os toldos do polbo, as barracas por Quiroga Ballesteros, a verbena, e como viña a xente da aldea e logo regresaban ou se quedaban a durmir. Para min foi un cambio con respecto ás festas de Ávila, que eran máis relixiosas e facía máis frío. En Lugo había cor, luces, diversión.

-E logo xa se asenta en Lugo.

-Aprobo as oposicións e no verán de 1962 xa me instalo en Lugo e fun vendo como os San Froilán foi medrando, e cada vez mellor.

-Aínda que este ano, a cultura salva as festas de Lugo.

-Si, e ademais, como se demostrou co Lugo Cultural e outros eventos, non se produciu ningún contaxio por culpa dun acto cultural na cidade. A cultura parece a irmá pobre, pero menos mal que sempre hai xente que loita por ela e a mantén viva.

-Vostede tamén o fai a través da presidencia do Valle Inclán.

-Imos a retomar actividades na medida que podamos, pero este outubro recuperaremos as sesións do CGAI, aínda que con aforos limitados, e é unha pena, porque tiñamos pases de películas con 60-70 persoas, o cal ves que é gratificante o traballo que pasas e compensa os malos ratos por erros técnicos, administrativos... En novembro queremos iniciar un ciclo de cine documental. En Lugo hai moita afección polo bo cine.

Máis de 40 anos de experiencia diante dos micrófonos de Radio Lugo, incluída unha etapa nos 40 Principales, dan para moitas anécdotas do San Froilán. Tonina lembra «como sempre se perdía un neno, e un ano dixen na emisora: ‘este ano non se perdeu ningún cativo', e foi dicilo e aparecen uns pais, coa cara desencaixada, pedindo axuda a través das ondas, e eu tranquilizándoos e dicíndolles que non se preocupasen, porque a final todos acababan aparecendo, como así foi, que chamou un e deu a boa noticia».

«Antes era habitual que se perdera un neno e na emisora dábamos aviso»

Tonina tamén lembra como nunha ocasión tivo que entrevistar, por motivos comerciais, a un importante empresario dunha destacada empresa que estaba na feira: «Non vou dicir o nome, pero non sei que lle pasou a este home, que non foi capaz de dicir unha soa palabra, e mira que tiña un negocio importante». Entón, explica, é cando un xornalista con experiencia «ten que sacar adiante o programa cos recursos que podes nese momento».

Tonina Gay, que leu a ofrenda a Rosalía hai cinco ano, sinala que a pesares de que tivo que vivir o San Froilán moitos anos como traballadora dun medio de comunicación, «gocei moito as festas, sempre que puiden ía a toda a programación que podía e por suposto a todos os pregóns, e xa ves, agora tócame a min».

RadioVoz emite este domingo o pregón, ás 12.30 horas

O pregón, ás 12.30 horas, non será desde o balcón da Casa Consistorial, senón dentro do Concello, e só poderá acceder un reducido grupo de persoas. Por este motivo, as palabras de Tonina poderanse escoitar en directo por RadioVoz, ademais de ser o primeiro na historia que se poda seguir por redes sociais e web municipal.