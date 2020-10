Cuatro trabajadores del cementerio de San Froilán, en cuarentena

0

La Voz de Galicia Lorena García Calvo

Lugo / La Voz 03/10/2020 16:14 h

Cuatro trabajadores del cementerio municipal de San Froilán se encuentran en cuarentena . El contagio de un trabajador ha obligado a poner en cuarentena al resto del equipo, cumpliendo así con las indicaciones sanitarias. «Tal como indica o protocolo, o persoal que tivo contacto co traballador infectado está a pasar polo período de corentena», explicó la concejala Cristina López.

A la vista de que durante los próximos días no podrán contar con los trabajadores, la concejalía de Participación Cidadá se ha puesto manos a la obra para «reforzar o persoal para poder continuar coa actividade habitual da instalación seguindo o plan de actuación elaborado para responder en caso de contaxio». Por lo de pronto, el primer paso que se llevará a cabo es una desinfección minuciosa del cementerio.

Además, en la hoja de ruta del Concello está «colaborar coas empresas funerarias e evitar que esta situación non xere ningún tipo de alteración no funcionamento do Cemiterio».