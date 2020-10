Lugo permite desde hoy abrir los negocios de ocio nocturno en horario de tarde

0

La Voz de Galicia Lorena García Calvo

Lugo / La Voz 02/10/2020 17:19 h

El Concello de Lugo autorizará a los locales de ocio nocturno a abrir en horario de tarde para desarrollar su faceta de hostelería. Es decir, discotecas, bares y locales de ocio podrán abrir hasta la una de la madrugada para servir bebidas o comidas, en función de la licencia que tengan, siempre y cuando cumplan con las restricciones sanitarias. Los negocios no podrán permitir que se usen las pistas de baile y tampoco se podrán poner a funcionar los equipos de reproducción musical amplificada. La norma entra en vigor hoy, viernes.

La medida, anunciada hoy por el gobierno de Lara Méndez, pretende aliviar el mal momento que sufre el sector de la hostelería, respondiendo así a una demanda que los empresarios del sector han trasladado al Concello de forma reiterada. Hay que recordar que estos negocios llevan cerrados en Lugo desde el 15 de agosto.

«Trátase dunha medida que xa se está a aplicar noutras cidades españolas, co obxectivo de paliar as consecuencias económicas da pandemia e evitar, deste xeito, o peche de establecementos e a destrución de postos de traballo vinculados ao sector do ocio nocturno, un dos máis afectados polas novas restricións», argumentó Méndez, que subrayó que todos estes locales deberán cumplir escrupulosamente con la normativa sanitaria vigente.

Los establecimientos que decidan abrir, no podrán aceptar nuevos clientes más allá de las doce de la noche, y a la una de la madrugada deberán bajar la persiana. El horario de apertura será el que se recoja en la correspondiente licencia del establecimiento.

El anuncio de Méndez llega 48 horas antes de que arranque la semana cultural en la que se ha reconvertido el San Froilán, una celebración que, aunque no lleva la etiqueta de fiesta, sí tendrá una agenda repleta de conciertos y actividades en la calle.