Nueva reunión de la Intermodal: ahora acuerdan reducir la protección al galpón de Correos

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia LA VOZ

LUGO 28/09/2020 22:06 h

El Concello de Lugo, Adif y la Consellería de Infraestructuras avanzaron ayer en una propuesta de solución para el edificio de Correos, que había sido incluido de manera errónea como inmueble protegido en al PXOM. El Concello trabajará con la Xunta para descatalogar al edificio en un plazo menor de seis meses.

Las tres administraciones implicadas ya acordaron una nueva reunión para avanzar en la cofinanciación de las áreas comunes y, en especial, en los accesos y el aparcamiento subterráneo, donde no hay acuerdo. Para ello, Adif reclamó a la Xunta de Galicia que presente su primera propuesta de cofinanciación del complejo para que pueda ser estudiada en la próxima reunión.

La alcaldesa, Lara Méndez, por su parte, volvió a insistir en la «necesidad imperiosa» de que se avance en la firma del convenio. Este es documento que establece las responsabilidades de cada una de las administraciones y los recursos de financiamiento que aportará cada uno; «para que Lugo non se quede descolgada das intermodais de Galicia, necesarias para mellorar a mobilidade non só do municipio senón tamén da súa área de influencia», argumentó. La presidenta de Adif, Isabel Pardo, comentó que ya estaba en disposición de redactar el proyecto constructivo de la estación ferroviaria de la Intermodal e insistió en que no se retrasaran los plazos.