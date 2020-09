La Confederación Hidrográfica inicia un nuevo proceso para la concesión del Fluvial

0

La Voz de Galicia

25/09/2020 19:40 h

José Antonio Quiroga, presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), recibió a Modesto Tejeiro, presidente del Club Fluvial de Lugo; que junto con el Comisario de Aguas y el adjunto, Xoán Nóvoa, y Alberto de Anta, respectivamente, y el asesor jurídico del club, Jesús Amarelo, mantuvieron una reunión, a petición de Teijeiro, sobre el inicio de un nuevo procedimiento de concesión de las instalaciones, al ser resuelta por caducidad una solicitud anterior del mismo Club Fluvial ante su falta de contestación a los distintos requerimientos de documentación efectuados por la CHMS.

Procedimiento de Concesión

La concesión inicial al Club Fluvial de Lugo data de octubre de 1998 que, entre otros derechos, autorizaba la ocupación del Dominio Público Hidráulico (DPH) de una superficie situada en el terreno del Club Fluvial, fijándose un de vigencia de 20 años. Una vez este plazo caducó, el 21 de septiembre de 2018 se registró una nueva solicitud de la misma entidad para renovar esa ocupación al DPH en las mismas condiciones.

El 8 de febrero de 2019 se sometía la petición del Club Fluvial a competencia de solicitudes mediante anuncio en el BOP de Lugo, de acuerdo con el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en el que se indicaba que se abría un plazo de un mes desde esta publicación para que los peticionarios presentasen la solicitud concreta y un proyecto debidamente precintado.

En marzo de 2019 FORUS DEPORTE Y OCIO, S.L. y el Club Fluvial de Lugo, presentan su respectiva solicitud y documentación técnica para participar en el procedimiento de peticiones. Al mismo tiempo, en la misma fecha, se presentó una petición a título individual en la que se solicitaba que se le concediera a título personal el aprovechamiento con destino al uso público sin obra alguna y sin aportar documento técnico ninguno.

Tras la apertura de los documentos presentados, con asistencia de los interesados, el 28 de junio de 2019, fue excluida la solicitud personal por no aportar la documentación técnica que exige el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, asimismo, se analizó la documentación presentada por FORUS DEPORTE Y OCIO, S.L. y el Club Fluvial de Lugo, se solicitó nueva documentación, siendo presentado únicamente por FORUS DEPORTE Y OCIO, S.L.

El 4 agosto de 2019 la CHMS elaboró un informe en el que se concluyó declarar desistido al Club Fluvial de Lugo por no contestar al requerimiento de documentación, y denegar el proyecto presentado por FORUS DEPORTE Y OCIO, S.L. por no quedar acreditada la viabilidad del proyecto y contener actuaciones no autorizables. Tras dar un período de vista y audiencia de los solicitantes, finalmente el 8 de febrero de 2020 se resolvió el expediente declarando desistido al Club Fluvial y denegada la solicitud de FORUS DEPORTE Y OCIO.