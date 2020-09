El San Froilán 2020: De Vacas, Leilía, Rosa Cedrón... y los calderos de pulpo en los restaurantes

Si la pandemia no lo impide a última hora, habrá San Froilán. Pero no entendido como una gran fiesta, sino como una semana de actos culturales y musicales que se celebrarán en los diferentes barrios y que seguirán a pies juntillas una estricta normativa.

Esta mañana la comisión de fiestas del Concello se reunió y en ella la edila de Cultura, la nacionalista Maite Ferreiro, explicó la letra pequeña de las patronales, que tendrán la etiqueta de semana cultural. Comenzarán el día 4 y se prolongarán hasta el 12, y cada día habrá un concierto, salvo los días de fin de semana y festivos, que se programarán dos, uno nocturno y otro en sesión vermú.

El cartel de artistas que participarán ya se ha desvelado. De Vacas, Leilía, Rosa Cedrón, Emilio Rúa, Tito Ramírez y Verto traerán su música a Lugo, igual que los grupos locales Candorca, La Penúltima, Infrarroja y Lagarto Zulú.

Para asistir a los conciertos, será imprescindible retirar previamente la correspondiente entrada, cada persona tendrá asiento asignado en el recinto y estará distanciando a 1,5 metros del siguiente. Además, habrá dispensadores de gel hidroalcohólico en los seis escenarios que se ubicarán en la ciudad. «Non queremos fomentar a masificación nocturna na cidade, polo que as actividades rematarán sobre as 22:30 horas», avanzó Ferreiro.

A mayores, en el patio del Seminario Menor, se celebrará, una vez más, el San Froilán Miúdo, solo que esta vez se adaptará el espacio para que las familias puedan disfrutar de manera segura de los 13 espectáculos de teatro, circo, magia y música que se programarán. Mamá Cabra, el Mago Rafa y María Fumaça ya han sido confirmados.

Lo que no habrá en esta ocasión, son los fuegos artificiales, las charangas y la iluminación. Esta última ya estaba rodeada de polémica. El Concello sacó su contratación por algo más de 60.000 euros, pero el PP alertó de que sería imposible que llegase a tiempo, por los propios plazos de la administración. Hoy, Ferreiro aseguró que «utilizaremos, na medida do posible, o orzamento non utilizado na iluminación para, no Nadal para chegar a máis rúas da cidade».

El pregón, que todos los años da el pistoletazo de salida al San Froilán, correrá a cargo de locutora de radio Tonina Gay. En esta ocasión se celebrará la mañana del 4 de octubre.

Aunque todo está listo para que la semana cultural del San Froilán se celebre, la responsable de Cultura ya advirtió que «seguimos pendentes da evolución da situación sanitaria e dos cambios que poida sufrir ata o inicio das actividades». Además, recalcó que la intención del gobierno municipal es «apoiar a un sector cultural que se atopa en situación de emerxencia debido ás múltiples actividades paralizadas pola situación sanitaria», y recordó que las actividades culturales que tuvieron lugar en los últimos meses fueron seguras.

Pulpo en la calle

Si algo define al San Froilán es el pulpo. Y en estas patronales de la pandemia, también estará. No habrá casetas, pero los hosteleros podrán sacar a la calle los calderos del pulpo y dispensarlo en sus establecimientos. El Concello, concretamente las áreas que dependen de Lara Méndez, ha decidido permitir a los negocios solicitar el permiso de ocupación de la vía pública y por lo tanto poder instalar ahí los calderos.