El esperpento

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Emilio R. Pérez

17/09/2020 10:25 h

Cuando a la edad de 18 años, cursando COU allá en Pucela, nos propusieron elección de ruta para la excursión de fin de curso, yo lo tuve claro ya desde el principio. Ambas opciones presentaban atractivo similar, así que habiéndose realizado el escrutinio y hecho público el resultado, no pude más que sorprenderme al comprobar cómo la opción que a mí más me atraía había arrasado. Las dos alternativas eran éstas: ruta de los monumentos o ruta de los vinos. Como habrán podido deducir, dado el perfil que nos ocupa ?estudiante preuniversitario cultivado, comprometido, inquieto e ilusionado?, la opción más deseada estaba clara y, por abrumadora mayoría, como digo, fue la que salió.

La experiencia, inenarrable. De las que no se olvidan. Empezamos por Cigales cogiendo tono; alguien en Rueda empezó a atizarle al cante jondo; y en La Seca, tocando fondo, nos corrieron a pedradas hasta el bus donde llegamos con las ropas destrozadas. Algo hicimos, supongo. Sublime, lo reconozco. Inolvidable. La bronca fue de órdago a la grande y no nos expulsaron porque resulta inapropiado dar de baja a un curso entero; que allí no llegó sobrio ni Jacinto, el repugnante sabelotodo. Dado el disparate, la excursión aquella se acabó llamando “la ruta del esperpento”.

Lo descrito viene a cuento por asuntos que nos tocan y que, según mi personal criterio, aquí en Lugo dan el cante por razones obvias. De forma aleatoria, en jueves venideros paso a referirme a alguno de ellos bajo el título genérico: la ruta del esperpento. Estoy abierto a sugerencias en rpemilio@yahoo.es o en este medio. Si lo desean.