Arranca la peatonalización de Quiroga Ballesteros

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia lorena garcía calvo

lugo / la voz 14/09/2020 18:36 h

Lugo avanza hacia la peatonalización de su casco histórico. Después de años de proyectos, cambios y esperas, este lunes comenzaron los trabajos para peatonalizar Quiroga Ballesteros desde la frontal de la Praza de Abastos hacia el cruce con la rúa Montevideo. La actuación supondrá una inversión de 732.000 euros y durará diez meses.

Las obras se distribuirán en tres tramos. El primero sobre el que se actuará va desde Santo Domingo hasta la primera puerta lateral de la Praza, ya que el objetivo es que a lo largo de todo este tiempo la plaza pueda tener abiertos tres accesos. Se ha instalado también un pasillo de seguridad pegado al mercado. Estas actuaciones pretenden que los negocios que hay en toda la calle puedan seguir funcionando a pesar de las obras.

En su momento, el área de Mobilidade, que dirige Rubén Arroxo, llegó a valorar ejecutar la intervención en menos tiempo, concretamente en cuatro meses, ya que técnicamente sería posible, «pero descartámolo porque isto obrigaría aos negocios a pechar de todo, e iso non é viable», describe. Por eso se optó por organizar la tarea por tramos, aunque lleve más tiempo.

La peatonalización de Quiroga Ballesteros incluye renovar el saneamiento, las instalaciones eléctricas y el alumbrado público, además de la renovación de los registros y el mobiliario urbano para la nueva calle peatonal. Se habilitará un túnel de servicios a través del que podrán canalizarse en un futuro los cableados de luz, teléfono e Internet, para que puedan retirarse de las fachadas.

En la calle se habilitará un carril de servicio para los vehículos que dispongan de permiso para acceder a esa zona, y también habrá espacio para carga y descarga. A nivel de superficie, el suelo que se instalará será granito en diferentes tonalidades para marcar diferentes espacios, habrá áreas con césped y también algunos árboles.

La iluminación será en el suelo con led y se instalarán bancos de hormigón armado negros y papeleras del mismo material.

La duda de las catas

Cada vez que se mete la piqueta dentro del casco antiguo de Lugo es necesario realizar catas arqueológicas, por si la superficie escondiese elementos de valor histórico, así que las obras de Quiroga Ballesteros no van a ser la excepción. Un arqueólogo estará pendiente en todo momento de lo que pueda aparecer en el subsuelo, aunque se espera que no haya sorpresas mayúsculas, puesto que no se excavará más allá de donde están las canalizaciones. Si apareciesen restos, se valoraría sobre la marcha qué hacer.

«Coa peonalización de Quiroga Ballesteros contaremos coa práctica totalidade do casco histórico humanizado e convertido en espazo peonil, estamos a falar dunha das zonas máis importantes da cidade, con instalacións históricas como a Praza de Abastos e o Mercado Municipal», valoró Arroxo en el arranque de las obras.

La Praza de Abastos

La peatonalización de Quiroga Ballesteros, un proyecto que llevaba años gestándose, durará diez meses y para cuando finalice, el gobierno local confía en que lo haga también la reforma del sótano de la Praza de Abastos. Una intervención que mejorará notablemente la planta y que durará cuatro meses. En principio, la intención es adjudicarla próximamente y que los trabajos comiencen después de Navidad, para que los comerciantes no sufran las molestias propias de las obras durante la época de mayor nivel de ventas.

«Estas obras son nuestra ruina»

Pilar López tiene una tienda en la calle que incluso está pensando en trasladar. «Estas obras son nuestra ruina. No nos va a favorecer la peatonalización y estar diez meses así es horrible. Ya se comprobó en otras calles que la peatonalización acaba con el comercio, aquí la gente recoge pedidos que pesan».

«Me encanta que se peatonalice»

María José Cernada trabaja en una tienda de zapatillas en Quiroga Ballesteros. «Me encanta que se peatonalice, es incomprensible que en un centro histórico haya coches», considera. Ella es de las que opina que no pasará factura a las ventas, «porque el que quiere comprar zapatillas ya sabe a donde tiene que ir».

«No deberían cobrarnos el alquiler»

David Moldes es el propietario de una de las cafeterías asentadas en los soportales de Quiroga Ballesteros. Bajo su punto de vista, «este no era el momento, tal y como están las cosas en el sector por el covid; diez meses es mucho tiempo. Al menos, no deberían cobrarnos los alquileres. Luego, cuando esté todo terminado, quedará bien».