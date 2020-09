Jóvenes de Lugo que pasan de las normas anti covid-19

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia suso varela

lugo / la voz 14/09/2020 11:13 h

Los agentes de la Policía de Barrio de la Policía Local de Lugo tuvieron un fin de semana activo para que se cumplan las medidas que eviten la propagación del coronavirus. Por ejemplo, en la tarde del sábado 12 detectaron a un grupo de jóvenes realizando botellón en la zona de O Carme, levantándose seis actas-denuncia por infracción a la normativa de la Xunta sobre medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19. En concreto, por consumo de bebidas alcohólicas en una zona pública, sin hacer uso además de la máscara de protección obligatoria y sin mantener la distancia de seguridad interpersonal.

Por otra parte, en la misma tarde del sábado se levantaron cuatro actas más al sorprender a un grupo de jóvenes en la Praza Maior sin hacer uso de la máscara y sin mantener la distancia de seguridad interpersonal.

Además, a las 1.35 horas del día 13, los agentes locales sorprendieron a tres personas en el interior de un vehículo sin utilizar máscara de protección, no siendo convivientes y una de ellas estaba fumando sin mantener la distancia de seguridad preceptiva, levantándose tres actas-denuncia por infracción a la normativa de la Consellería de Sanidade sobre medidas de prevención como consecuencia de la situación derivada del coronavirus.

Intervención policial por una fiesta en el interior de domicilio

Una patrulla del Grupo Operativo Nocturno de la Policía Local de Lugo fue avisada a través del 092, sobre las 4.00 horas de la madrugada del día 12 de septiembre, para que se trasladase a un edificio de la Rúa Río Chamoso ya que los vecinos se quejaban del ruido que provenía de una de las viviendas.

«Os axentes comproban a veracidade das chamadas, escoitándose ruído en ton excesivamente alto, polo que se poñen á fala coa que di ser a responsable, requiríndolle para que cesen as molestias, negándose a iso e xuntándose detrás desta muller un grupo de tres parellas de mozos que asistían á festa os cales a alentaban», relatan desde la Policía Local de Lugo. El relato policial de los hechos prosigue cuando los agentes logran la identificación «do que di ser a parella da muller, momento no que aproveita esta para baixar as escaleiras e golpear violentamente a porta do domicilio dun dos veciños (o que cría que era o que a denunciaba), proferindo insultos contra os seus moradores».

Un agente tirado por las escaleras

La discusión fue tan alta y alterada, que según el relato policial «que un dos axentes tenta identificala, pero é axudada polos mozos que se achaban no interior do domicilio que empuxaban en multitude aos axentes, caéndose un dos policías polas escaleiras ata impactar contra a parede, logrando levar á muller e introducila no seu domicilio, sendo posteriormente identificada como S. M. G. H, de 45 anos de idade, así como os mozos que participaron no tumulto, instruíndose dilixencias para o Xulgado de Garda por estes feitos». También se cursó denuncia por infracción a la Ordenanza de Protección Ambiental y por no hacer uso de la máscara de protección obligatoria.